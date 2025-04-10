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中共軍演還辦雙城論壇遭轟丟臉 蔣萬安：裁陸委會、海基會嗎？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安赴市議會做施政報告。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安赴市議會做施政報告。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告以及答詢，民進黨議員洪健益質詢指出，4月2日中共對台軍演，蔣萬安說要譴責，但又要辦雙城論壇，「這很丟臉」。蔣萬安則反擊中共軍演瞄準總統府、斬首，「請問民進黨政府有裁撤陸委會海基會嗎？」

洪健益下午質詢前，先送蔣萬安一本「蔣經國日記」但蔣萬安退回，洪健益質詢時問蔣萬安「是你阿公的東西」蔣萬安說，很早就有了，全部看完了。

洪健益接著問，4月2日中共軍演，七大工業國都譴責，北市還要辦雙城論壇？蔣萬安說「我也譴責啊」，但雙城論壇是市政交流，兩岸愈緊張愈要交流。

洪健益指出，1960年蔣經國就說要以反共抗暴為工作任務，但現在蔣萬安已經忘記，不敢譴責大陸。

蔣萬安多次強調「我有譴責中共軍演」，但雙城論壇是單純的市政交流，請問現在中共軍演瞄準總統府、斬首，請問民進黨政府有裁撤陸委會、海基會嗎？請問海基會還要進行什麼樣的交流？為什麼還要編預算呢？還要有這麼多人進行交流呢？

中共 民進黨 洪健益 海基會 蔣萬安 軍演 陸委會 雙城論壇

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