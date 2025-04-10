倒樹影響汐止星際公園周邊景觀 里長盼釐清權責

去年颱風造成汐止區星際公園防汛道路旁，大樹倒了5、6棵，之後卻一直沒人理，直到之前會勘後才清走，只是究竟再有類似狀況，誰來管，相關單位也再次辦理會勘，因為地是屬於國產署，但是防汛道路屬於水防道路，又歸養工處管，會勘結論請兩個單位儘快協調釐清。

鄉長里長陳志勝提到，去年11月1日的康芮颱風造成星際公園旁的防汛道路，有大概5、6棵的大樹倒了，影響整體景觀，因為旁邊有星際公園及基隆河自行車步道，每天休閒運動的人多，這樣的門面實在不好看，所以當時有拜託議員白珮茹幫忙處理，上次會勘後，很快的隔天高灘處就把倒的樹處理後，由清潔隊幫忙運走，恢復環境原貌，只是後續如果再有類似狀況，該怎麼辦，希望相關單位必須要釐清責任歸屬。

陳志勝表示，這次市府高灘處等相關單位到現場，主要就是來釐清問題，現場也了解防汛道路旁樹倒的地方是國產署的地方，只是水防道路又是屬於養工處，當下高灘處也表示，未來如果再有樹倒影響通行，會協助處理，恢復人車通行，但是在綠帶區的部分，還是得靠國產署及養工處進一步積極釐清權責，管理維護，以免類似狀況再發生。