新北汐止白雲里長青學院 70歲以上長輩趣味運動

老年人口越來越多，汐止區白雲里長青學院在活動中心開課，老師帶著長輩動健康，配合兒歌等輕快的音樂跳舞做操，還設計了杯子運動，長輩說，上課運動很有趣，學員都是70歲以上，值得一提的是，還有72歲的兒子帶著90歲的老媽媽一起來上課。

就像帶團康一樣，大家圍著一起跟著老師四肢都動一動，隨著老年人口逐年增多，汐止區白雲里長青學院在活動中心開設了一系列針對長輩的健康課程。課堂上結合輕快的兒歌和音樂，透過跳舞作操的方式，讓長輩在歡樂的氛圍中活動筋骨。

值得一提的是，學員都是70歲以上，而比較特別的是，這位72歲的張先生，帶著90歲的老母親一同參與課程，母子一起來動健康，而為了讓運動更有趣，課程中，老師特別設計了杯子運動，聽著音樂節拍及指令，拍手拍桌，再結合拿起杯子，增加活動的趣味性與互動性，學員們不但能享受運動的樂趣，還能提升協調性與靈活度。

張先生說，這樣的運動方式既輕鬆又有趣，能讓他們在運動中保持愉快的心情，增進身心健康，所以帶著媽媽一起來動一動，更健康。

白雲里長陳俊地指出，在活動中心裡，里內長輩一個星期會來一次參加活動，這個學院是由燕子老師帶著大家上了幾個月的課，大家都覺得很不錯，會帶一些運動、健康操，中午會有便當大家一起共餐。

白雲里長青學院老師指出，學員都是70歲以上的長者，都帶他們做手指操、手勢舞還有按摩操，還有杯子舞，讓長輩手腦並用，頭腦記拍子，手跟著指令動作。