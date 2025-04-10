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小兵立大功 新北淡水崁頂里守望相助隊守護治安

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
崁頂里守望相助隊秉持執勤安全、民眾安全、案件安全，與淡水警方攜手守護社區治安。 圖／紅樹林有線電視提供
崁頂里守望相助隊秉持執勤安全、民眾安全、案件安全，與淡水警方攜手守護社區治安。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區崁頂里人口有三萬人，治安巡守更是要靠全民一起守護，而崁頂里守望相助隊日前於新市五路三段超商前夜間巡邏時，發現有2名男子於超商店外發生口角，三名隊員見狀就上前觀察一下狀況，擔心有衝突事件發生，不料其中一名渾身酒味且身材壯碩的男子即向另一名男子揮拳並將其重摔在地，守望相助隊員立即報警並上前制止，隨即拉開雙方避免後續衝突，淡水警方亦立即出動優勢警力到場排除。

守望相助隊員表示，當時先用身上的巡邏警笛，制止衝突同時報警，對於這類型的治安衝突案件，隊員身上標準配備除了統一的制服之外，還有防護功能的英式背心備有戰術口袋，可以快速拿取裝備，另外就是巡邏警笛也是每個人的標準配備。里長表示，淡水區崁頂里守望相助隊於今年成立，成員中臥虎藏龍，除了現職消防、海巡、環保局、護理人員外，還有退役柔道選手，對於守護社區治安來說，可謂戰力十足。

崁頂里里長同時也是守望相助隊隊長吳庭岳表示，里內守望相助隊是透過公開徵選方式招募，依照市府規定每個里只能夠有20人參與，感謝隊員們在民眾需要的時候挺身而出，但面對有三萬人口的崁頂里，也希望能夠有更多資源的加入，讓守望相助隊以協助治安的角色，有效避免遺憾事件，未來將要求隊員秉持執勤安全、民眾安全、案件安全，持續與淡水警方攜手守護社區治安。

淡水 衝突

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