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新北三芝風災後加強防汛 議員建議增水位監測點

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
市議員鄭宇恩建議增設水位監控防患未然，當災害來臨時將傷害減到最低。 圖／紅樹林有線電視提供
市議員鄭宇恩建議增設水位監控防患未然，當災害來臨時將傷害減到最低。 圖／紅樹林有線電視提供

去年10月山陀兒颱風後的強大降雨重創三芝，導致基礎建設、道路與民宅多處受災，而今年的防汛期又將來臨，三芝公所進行災害預演，並且今年也針對土石流的非保全戶進行逐一訪視，未來當災害來臨時，將以生命安全為優先，非保全戶也將一併進行撤離。此外，市議員鄭宇恩也建議要於溪流增設監控水位點，即時掌握汛期時溪流的水位高度。

三芝區長賴小萍提及，根據去年颱風受災的經驗，因為極端氣候所致，除了土石流潛勢溪流的保全戶，從今年開始針對周邊的非保全戶也逐一訪視，未來在大雨、風災來臨時，將會以生命安全為最優先考量，一併進行撤離。

災害預演的現場，特別選在八連溪陞顯橋旁，還在進行復建工程的山壁邊坡與剛修復好的溪岸，讓參與演練的民眾可以感受到山陀兒颱風的威力之強大，此外，在演練中可以見到出動監控水位的空拍機盤旋，市議員鄭宇恩則是建議於溪流增設水位監測點，讓水位的監控更有效率。

市議員鄭宇恩表示，空拍機需有人員操控，加上使用飛行恐會受到氣候因素，像是大風、大雨影響下無法飛行，因此若是在溪流增設水位監控點，將可以避免空拍機的飛行限制，也能夠即時的掌握水位高度與當下的天氣狀態，希望透過各項防汛的整備，能夠防患於未然，當災害來臨時將傷害減到最低。

保全 山陀兒颱風 空拍機

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