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蔡琴轟大巨蛋讓蔣萬安尷尬 蔡詩萍解圍：我來問問她
蔡琴今開演唱會記者會，宣布將於北高巡演。不過被問是否想唱大巨蛋？蔡琴回「我一點都不期待。」更點名北市長蔣萬安「小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪去？」蔣被議員問此事，蔣顯得有點尷尬，微笑回「我先暸解看看...」。文化局長蔡詩萍說，「我跟蔡琴是好朋友，我來問問她。」
蔣萬安今天赴議會施政報告，對於許多藝人都想攻蛋大巨蛋開唱，不過蔡琴今天召開記者會，宣布6月13、14、15日及9月13日將於台北國際會議中心及高雄巨蛋開唱，對於是否會想唱大巨蛋？蔡琴卻回答一點都不期待，更稱「小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪裡去？」
民進黨議員洪婉臻今天在議會施政報告質詢時，問蔣萬安說「蔡琴說不期待大巨蛋，還說小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪裡去？」蔣萬安一開始說「我先來暸解看看.」，僅搖搖頭微笑；文化局長蔡詩萍則自己跑上備詢台回應「我跟蔡琴是好朋友，我來問問她。」
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