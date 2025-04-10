蔣萬安赴議會報告 藍綠聚焦大罷免、白盼回歸市政

台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，報告前，民進黨團關注罷免議題，拿出「捍衛公民自主、拒絕政治打壓」字板，國民黨反制；民眾黨送「市政通血丸」看板。

台北市議會開議下午召開市長施政報告，蔣萬安率北市府首長列席。蔣萬安施政報告前，議員喊程序發言，讓蔣萬安的施政報告延後約1小時。

北市議會民進黨團總召陳慈慧表示，面對大罷免，市府唯一立場就是公平公正，卻有很多北市店家被惡意檢舉，要求蔣萬安修正對罷免的不公平行為，市府應行政中立。

北市議會民進黨團副總召趙怡翔表示，市府就是要依法行政，所有黨派都認同「查水表」不能出現在民主社會，非常遺憾的是，台北市有罷免活動後，「查水表」字眼就不斷浮現在市民心中。

他接著說，參與罷免設罷免站是憲法保障人民權益，但對於惡意政治檢舉，市府不願意或未謹慎處理，惡意檢舉就是在浪費公家資源，蔣萬安應公開譴責浪費公家資源的「查水表」行為，且要讓市民看到行動。

民進黨議員在議員顏若芳發言完後，陸續從座位走向蔣萬安座位前，並各自手持「捍衛公民自主、拒絕政治打壓」字板，及喊出「蔣萬安不要查水表」口號。多名國民黨議員上前反制，握拳喊出「蔣萬安加油」。藍綠議員最後在議長戴錫欽要求下結束。

民進黨議員林亮君表示，民眾檢舉市府當然可查，但如只賣咖啡跟烤土司的店家被檢舉廢油排放，這是毫無道理檢舉，市府有權不用理會無理又浪費資源的檢舉案。

北市議會國民黨團書記長李明賢發言，當然相信市府一定行政中立，針對大罷免被檢舉案，向市府調閱資料發現，稽查數據與過去一樣，並未因大罷免而增加對業者的稽查次數，沒有如綠營提到市府行政不中立的狀況。

他接著表示，若綠營議員認為在罷免期間有所謂豁免權，建議訂定自治條例等規定，要求公務員別稽查，且要如何區分惡意或善意的檢舉，綠營應對外說清楚。

台北市議會台灣民眾黨黨團總召張志豪發言，發現蔣萬安近期不管是力挺反對罷免及美國關稅等議題，都有對外發言，但針對市政議題，如世壯運宣傳不足、比特犬傷人、大巨蛋漏水等狀況，都未對此表達意見。

他說，民眾黨議員會持續追問市府市政議題，蔣萬安應要照顧市民，而非有政治議題才對外發言及現身，更別因大罷免政治議題，堵住原本就須處理的市政工作，與黨籍議員送上「市政通血丸」大型看板，希望蔣回歸市政、解決問題。