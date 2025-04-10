YOYO嘉年華「小小清潔隊員」活動4/19登場

照片取自新北市政府

為提升兒童環保意識，並讓小朋友們從小認識垃圾分類與資源回收的重要性，新北市環保局攜手2025 YOYO 嘉年華活動，將於4月19日(六)在新北大都會公園「綠色奇蹟島」攤位舉辦「小小清潔隊員」活動，活動專為4至12歲孩童設計，讓小朋友們化身「潔隊員」體驗垃圾收運與資源回收的過程，寓教於樂。

環保局表示，「小小清潔隊員」活動共分4個梯次，每梯次限額20人，共80個名額，將自4月11日(五)上午10點起開放線上報名，每位孩童限參加1場次，依報名先後順序錄取，額滿為止。現場除了採報名制的「小小清潔隊員」活動外，現場還有多項免費的親子互動遊戲，包括「天才小釣手」、「環保扭一扭」、「尋找資收小怪獸」等，無需報名即可參加，讓孩子在玩樂中輕鬆學習環保，收穫滿滿。

環保局指出，垃圾車的音樂鈴聲總能吸引孩子們的目光，不少小朋友對清潔隊員的工作充滿好奇。為了讓孩子親身了解垃圾清運流程與回收分類知識，過去曾針對4至6歲幼兒辦理「小小清潔隊員」體驗活動，廣受歡迎。今年特別結合人氣YOYO嘉年華，擴大活動年齡層為4至12歲，讓更多小朋友有機會參與，從小建立愛護環境、守護地球的觀念。

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