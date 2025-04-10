新北首座親子跑酷遊戲場 土城登場

照片取自新北市政府

「新北市土城永寧廣場」於4月9日辦理啟用儀式，現場也湧入了大批的民眾和鄰近的幼兒園小朋們一起熱鬧體驗。

土城區長周晉平表示，舊有的永寧廣場由於長期日照不足、排水不良加上設施老舊，造成場內地坪環境潮濕陰暗，以致於孳生青苔及蚊蟲，不僅影響孩童遊玩安全，更降低民眾使用的意願。為提供完善舒適的休憩環境，經公所邀集市府相關局處及在地里長多次會勘後，順利爭取這次工程改善的經費，打造了主題式的特色遊戲場，營造新北首座親子跑酷遊戲場，更有大型鍬型蟲遊具，等著大朋友小朋友一同來現場體驗。

土城區公所表示，重新整修後的永寧廣場親子跑酷遊戲場，為線性動態特色遊具，共設置了五大關卡，從泰山懸盪為起點，經由搖擺跳躍及翻牆躍下，緊接彩繪平衡管後，再攀爬鍬形蟲大型遊具內，使用溜滑梯快速抵達終點。藉由這一系列的攀爬與穿梭定點遊戲，提升小朋友肢體協調與反應能力，讓孩子們獲得，完成一連串關卡的成就感。爸爸媽媽陪伴小朋友的同時，也可環繞健走或使用周邊體健設施，全家一起運動，越動越健康。

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