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極端天氣捷運淹水恐頻傳？ 北捷提「關門時機」防範

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷淡水信義線為半開放式站體，受到極端天氣影響，造成列車開門時雨水灌入。圖／北捷提供
北捷淡水信義線為半開放式站體，受到極端天氣影響，造成列車開門時雨水灌入。圖／北捷提供

北捷淡水信義線今早受到鋒面影響，半開放式的站體導致車門開啟時，挾帶豪雨，造成車廂內部積水，乘客紛紛得涉水行經。為了因應極端天氣，北捷說明，先規畫調整列車門關門時機。

北捷說明，淡水站為戶外高架設計，列車開門開啟時，會造成雨水撥入車廂的情形，並非車廂淹水。同時，行控中心接獲行車專員通報後，立即動員各站清潔人員上車處理。

北捷說，今日瞬間大雨影響時間約半小時，針對突發性大雨變化，未來將研擬調整列車開關門時機，並持續加強高架車站與平面加強巡查與清潔作業，確保車廂環境及旅客乘車安全。

根據中央氣象署特報，大雨特報範圍的台北市，包含松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。直至中午12點多時大雨趨緩。

北捷派員清理。圖／北捷提供
北捷派員清理。圖／北捷提供

北捷 車廂

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