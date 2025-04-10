北市誠正國中改建納社福校地縮減 都審會建議減球場增綠地

誠正國中校舍改建工程於去年底決標，教育局規劃預計2027年完工，今日將細部設計送交都審會審議。此次改建將在校園內納入社宅、長照日照中心、幼兒園等社福設施。然而，都審會委員認為，由於納入社福設施導致校園空間縮減，綠化範圍不足，建議減少球場以增加綠化空間。會議裁定請新工處依委員建議與校方溝通修正後再次送審。

誠正國中建成近40年校舍高齡老舊，更評估為高氯籬子含量建物，配合柯前市府EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）政策推動拆除重建，規畫蓋新教學大樓、停車場，並納入日照長照中心、社宅及里民活動中心，0403大地震後，蔣萬安指示加速高齡校舍改建，該案去年底決標，預計最快2027年完成改建。

都審會今針對該案都市設計及土地使用開發許可審議，其中多數委員認為現階段設計，有交通動線設計不良、綠化空間不足等問題，委員指出，目前校舍改建規畫，室外運動空間除操場外，包含4個籃球場、2個排球場維持既有數量，但校園面積在納入社福設施後變得較為有限，加上少子化，運動空間使用率降低，應可減少籃球或排球場，增加綠化面積。

此外，有委員提出南港展覽館周邊動線繁忙，包含家長接送、臨停、垃圾車動線建應與社福大樓地下室整併，或於地面層妥臨停彎側的植栽建議以單穴或樹穴蓋板規劃，提升上下車便利性；也有委員建議，地下停車位有增設電動車充電設施，建議要有熱感偵測和自動斷電系統，提升消防安全。

新工處表示，相關內部設計會在與相關單位研商，至於校內運動空間縮減，由於校內老師對維持現有的空間很堅持，會在與校方溝通討論。都審會主席、都發局副局長劉美秀裁示，請新工處參考委員建議，配置再做一些優化、調整，包含增加綠帶、縮減球場，再行提案。

教育局表示，都審會審議期間，將同步進行舊校舍拆除前相關準備作業，預計下半年開工舊校舍拆除，針對會議提出交通動線安排、市民友善開放空間調整、日照中心、社會住宅及校舍需求整合等建議，建築師將依據委員會意見修正後儘速提送審查，尚無影響校舍改建工程期程。