芥菜種會「以工帶振」 讓無助單親爸與窮到只剩33元的單親媽習藝培力
「這是一份最夢幻的工作機會，讓我可以兼顧專長及接送孩子。」新北41歲單親爸丁冠文出席基督教芥菜種會北區習藝所開張，他將成為習藝所廚師，一展廚藝，也能陪伴一對兒女安心成長。
丁冠文是2020年離婚，獨力帶著當時3歲的女兒、4歲的兒子生活，原本還有母親當後援，丁母2023年病逝後，他頓失依靠，某一天他從北投做完雜工下班騎機車要去接孩子，一路狂奔到新莊已晚間7點，偌大幼兒園裡只剩老師陪著他的2個孩子，他感受到孩子的不安，也覺得心力交瘁。
後來他主動向芥菜種會求助，社工評估他有廚藝經驗，培訓他成為北區習藝所的廚師。丁冠文說，他非常珍惜這個工作機會，可以兼顧陪伴孩子，又能繼續發展廚藝，非常幸運。
丁冠文今天在北區習藝所開張典禮上，分享身為單親爸的甘苦，一度說到哽咽，主持人趙婷拍拍丁冠文手臂，全場響起掌聲為他打氣。
同樣在芥菜種會翻轉命運的，還有42歲單親媽小怡，她帶著有發展遲緩的兒子借住親友家，一度困窘到手邊只剩33元現金，芥菜種會介紹她到萬里區孫理蓮紀念營地工作，從事冷凍料理包裝及廚房備餐，從一無所有到經濟逐漸安定，孩子個性也從封閉變開朗。
為幫助脆弱家庭因應日益嚴峻的環境變遷與生活挑戰，芥菜種會在新北三重的湯城園區開設「北區習藝所」，提供咖啡、餐食、手作課程、講座、足療等服務。
將花蓮習藝所社企模式與「以工帶振」理念擴展至北部；同步推出線上「以工帶振供需平台」，透過結合技能培訓與工作機會，整合線上與線下資源，協助更多社區需要者自立生活，也讓家庭恢復穩定。
開幕典禮上，新北市社會局副局長吳淑芳來助陣，她稱讚芥菜種會的服務細膩、有配套，以「家的恢復」為目標，跳脫傳統救助方式，推動以工帶振精神，幫助受助者學習技能創造經濟價值，得以改善家庭生活，減少福利依賴。
芥菜種會執行長李肇家說，芥菜種會唯一商品是助人，接下來將前往台中、台南、高雄、台東等地拓點，幫助更多弱勢者習藝自立，透過學習一技之長得到自信、收入、希望及家的恢復，讓「習藝而得著」核心理念遍地開花。
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