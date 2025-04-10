民眾黨議員送「市政通血丸」 籲蔣萬安別被政治堵住

台北市議會開議市長蔣萬安今赴議會施政報告，議會民眾黨團總召、議員張志豪程序發言指出，蔣近日罷免、關稅等議題都有出面發言，但包含市府人事案、比特犬、精舍殺人事件卻神隱未發聲，呼籲蔣本職為市長，還是應做好市政優先，送上「市政通血丸」呼籲不要被政治議題堵住。

張志豪表示，近期常看見蔣萬安公開發言，包含力挺藍委反罷免、關稅問題等，但過去民眾黨、市民關心市政議題，包含世壯運頻出包市府人事陣前換將、比特犬傷人、剴剴案家長在法庭哭訴、捷運局賣聯開宅、大巨蛋漏水未解、長照床跳票、大安區精舍殺人事件等都未看見蔣發聲。

張志豪提醒，蔣萬安本職工作還是市長，不要只在政治議題才讓人看見，更不要讓大罷免這種政治議題堵住本該做好市政工作。

民眾黨團也送上「市政通血丸」呼籲蔣萬安趕快回歸市政，打通台北市堵住任督二脈，解決市民問題，民眾黨議員將「通血丸」大紙板拿到蔣面前，高喊「超越黨派，回歸市政。」，蔣面露微笑，未多做回應。