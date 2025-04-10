2025潮台北暖身活動 邀全民捕捉城市聲音說故事
2025潮台北系列活動預計9月首週登場，台北市文化局今天宣布前導活動「台北城市聲音行動」啟動，邀請全民記錄下能夠代表台北的獨特聲響，分享與這座城市的故事。
台北市文化局今天發布新聞稿表示，2025潮台北將整合演唱會經濟、產業趨勢、城市行動3大領域，串聯台北在地音樂空間，舉辦涵蓋音樂、電影、藝術及科技等面向的系列活動，在台北各個角落點燃文化熱潮。
為迎接9月份的重頭戲，文化局即日起推出前導活動「台北城市聲音行動」，邀請全民化身城市探索者，捕捉不同角落的獨特聲音風景，無論是捷運列車進站時的旋律、夜市裡的人聲鼎沸，還是大街小巷車水馬龍，每一段都能譜出台北故事。
文化局說明，參加徵件者須提供50至60秒的台北城市聲音錄音檔、意象照片及300字以內故事說明，開放投稿至6月30日止，符合規範即可獲得台北流行音樂中心文化館常設展門票1張，還有機會抽中潮台北專屬禮品。
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