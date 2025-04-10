蘆洲首座社宅共構停車場今開工 造456戶、910席車位

蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅今天開工動土，新北市城鄉局指出，這是蘆洲區的第一座社宅，將打造456戶社宅單元，公有停車場將提供430席汽車停車位及480席機車停車位，整合公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心與里民活動中心，並再造三民公園，預計2029年竣工。

城鄉局指出，新北市自辦社宅以大眾捷運系統周邊為先，蘆洲光華社宅基地位於蘆洲區三民路與永平街交叉口，鄰近捷運新蘆線蘆洲站及未來五股泰山輕軌F05站，周邊有微風運河、環河公園等綠地，基地500公尺內有忠義國小、鷺江國中以及蘆洲國民運動中心，生活機能及交通便利性佳。

新北市副市長朱惕之說，蘆洲光華社宅規畫興建地上17層、地下3層共456戶社會住宅單元，分別為經濟房型92戶、1房型247戶、2房型104戶、3房型13戶，同時共構當地缺乏已久的公有停車場，提供430席汽車停車位及480席機車停車位。

另整合公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心乃至里民活動中心，並再造三民公園，將取得綠建築、智慧建築、耐震、防火及建築能效1級等標章認證，打造機能便捷、全齡安居的青年社會住宅。

城鄉局說，未來社宅將循住宅法相關規定採「只租不售」方式興辦，新北市為照顧廣大市民，以「租金分級」方式以申請人所得狀態訂分不同租金。

朱惕之也說，市府持續推動蘆洲地區多項重大建設項目，現在捷運環狀線北環段正在施工，五股泰山輕軌也送中央審議，未來還有蘆洲醫院及銀河灣計畫，蘆洲發展指日可待。

朱惕之指出，市府透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式，與中央合作共同興辦社宅已達3.6萬戶，未來將於整體開發區畫設至少5%社福用地興建社會住宅，以達長期4.5萬戶目標。

而蘆洲區社宅，除今天開工蘆洲光華社宅456戶外，加上蘆南北側農業區劃設5%社福用地，可再提供3300多戶社宅，未來約可供應3700戶社宅，落實居住正義願景。