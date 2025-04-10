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十三行博物館閱讀節開跑 實體書打9折、電子書免費下載

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立十三行博物館世界閱讀節開跑。記者劉懿萱/攝影
新北市立十三行博物館世界閱讀節開跑。記者劉懿萱/攝影

世界閱讀日即將到來，新北市立十三行博物館「十三考古閱讀節 實在享閱讀」即日起至4月23日開跑。文化商店超過100冊書籍、影音出版品全面優惠，世界閱讀日當周更加碼送文物造型書籤，邀請您一同挖掘知識寶藏。

十三行博物館表示，「十三考古閱讀節 實在享閱讀」透過書籍和影音作品輕鬆認識考古研究。活動期間，文化商店所有書籍與影音出版品均享九折優惠，民眾以更親民的價格入手優質考古讀物。4月19日至4月23日凡購書的民眾、還可獲贈十三行文物造型書籤。

十三行精心挑選4本榮獲「優良讀物選介」及「好書大家讀」肯定的出版品，包括第十三事件簿-你所不知道的十三行，以奇幻考古偵探隊視角，運用科技破解史前遺跡謎團；青銅兄弟的故事為國內首冊青銅刀柄專書，解開11件青銅刀柄的身世之謎，認識台灣史前文化內涵。

由清華大學副教授邱鴻霖執筆的遇見骨早人，帶領讀者化身人骨考古學家助手，解密古代人類的生活型態與健康狀況；水牛悠尾的煩惱則以動物冒險故事，描繪台灣史前陸橋的風貌，適合親子共讀。

另外，十三行博物館更於開放超過40冊精選電子書書籍免費下載，考古知識觸手可及。內容涵蓋考古學術專業期刊、博物館永續計畫、文化旅遊探索與科普教育，適合各年齡層閱讀。

新北市立十三行博物館推薦4本與考古相關書籍。記者劉懿萱/攝影
新北市立十三行博物館推薦4本與考古相關書籍。記者劉懿萱/攝影

十三行 博物館 考古 閱讀

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