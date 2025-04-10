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新北五股藍拱橋8月底完工 跨河景觀橋打造新地標

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府斥資超過2億元推動五股環保藝術公園跨河景觀橋工程，預計8月底完工。記者張策／攝影
新北市政府斥資超過2億元推動五股環保藝術公園跨河景觀橋工程，預計8月底完工。記者張策／攝影

新北市政府斥資超過2億元推動五股環保藝術公園跨河景觀橋工程，新北市水利局長宋德仁指出，目前工程已完成8成，預計8月底完工，未來將串聯洲子洋重劃區，成為五股地區嶄新的城市意象地標。

新北市副市長朱惕之今視察工程時表示，這座景觀橋搭配無障礙電梯與夜間光雕照明設計，讓橋梁在白天與夜晚展現不同風貌，不僅改善人車爭道的危險動線，更讓市民朋友能漫步其上，欣賞五股環保藝術公園與遠眺觀音山的景致。

「我們爭取到2億元興建這座橋，是反轉五股的重要指標。」朱惕之指出，五股夏綠地過去被大馬路阻隔，行人與自行車通行風險高，如今透過橋梁建設創造安全通行空間，「這些年五股一寸土地一寸草地在改變，里長們都走過艱辛的路程，市府要照顧好在地民眾的需求。」

新北市水利局表示，市府自2019年起整治五股垃圾山，逐步轉型為綠意盎然的五股環保藝術公園，此次橋梁建設更納入城市美學計畫，設計主色系「五股藍」象徵濕地水色與生生不息的力量，橋面也規畫綠化空間，展現市府邁向2050淨零碳排的決心。

水利局長宋德仁指出，景觀橋採下拱式鋼構設計，全長約150公尺、橋面最寬達6公尺，步行與自行車均可通行，橋底高程抬升至10.71公尺，較堤頂高出1公尺，預留未來堤防加高的空間，橋墩也未落在河道中。宋德仁表示，橋梁吊掛作業需搭配支撐設施，必須在汛期前完成，但無法保證期間不會遇到大雨，風險相對較高。不過工程時程掌握良好，主結構已於3月24日完成，目前僅剩橋面板與電梯施作，整體防洪安全無虞。

「以前要去夏綠地只能人車爭道，現在有這座橋，安全又舒適。」宋德仁補充，橋面鋪設防滑材質，周邊並同步進行環境改善，包括步道優化、綠美化設施與藝術地景設置，打造以人為本的無障礙空間，提升整體遊憩品質。

新北市副市長朱惕之今視察五股環保藝術公園跨河景觀橋工程進度。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之今視察五股環保藝術公園跨河景觀橋工程進度。記者張策／攝影
橋梁基座橫跨兩岸，兼顧防洪無阻礙排水情事。（模擬圖）圖／新北市水利局提供
橋梁基座橫跨兩岸，兼顧防洪無阻礙排水情事。（模擬圖）圖／新北市水利局提供
五股環保藝術公園跨河景觀橋空拍圖。圖／新北市水利局提供
五股環保藝術公園跨河景觀橋空拍圖。圖／新北市水利局提供
新北市副市長朱惕之表示五股夏綠地過去被大馬路阻隔，行人與自行車通行風險高，如今透過橋梁建設創造安全通行空間。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之表示五股夏綠地過去被大馬路阻隔，行人與自行車通行風險高，如今透過橋梁建設創造安全通行空間。記者張策／攝影
新北市水利局長宋德仁表示，橋底高程抬升至10.71公尺，較堤頂高出1公尺，預留出未來堤防加高的空間。記者張策／攝影
新北市水利局長宋德仁表示，橋底高程抬升至10.71公尺，較堤頂高出1公尺，預留出未來堤防加高的空間。記者張策／攝影
景觀橋上設有休息空間並以花台美化。（模擬圖）圖／新北市水利局提供
景觀橋上設有休息空間並以花台美化。（模擬圖）圖／新北市水利局提供

新北 橋梁

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