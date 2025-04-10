北市公劃更新區限捷運沿線？ 里長不滿

台北市長蔣萬安因應大都更時代，推「7599專案」，若被畫入「公劃更新區」，民眾可依更新條例申請專屬獎勵額度上限達20%。南港區有里長不滿在地老舊公寓多，畫為更新區卻只有捷運沿線；副市長李四川允諾檢討。

7599專案適用只要是位北市公劃更新範圍、參與意願達75%、面積達2千平方米以上等，即可備妥申請書向市府申請公辦都市更新。

去年檢討新增的公劃區域，南港區僅少數集中捷運昆陽站、後山埤站沿線區域被畫入，捷運站後排的老公寓包括東新街、研究院路等都沒被畫入，無法申請專案，地方不滿，質疑「南港被看衰」？

南港區西新里長胡家瑒認為，北市「公劃更新區域」畫定最大盲點是「好整合沒被畫入、難整合卻被畫入」，被畫入多在沿捷運站第一排，店家多，都更整合難；二三排老公寓是住戶好整合，卻無法加入，導致7599推到第3年僅2案進入招商階段，窒礙難行。他說，市中心很多區域有類似問題，公劃更新範圍每6年檢討一次，沒畫入就要等6年。

更新處表示，為協助南港發展，透過「產業生活特定專用區」給更新地區身分，包含南港13處工業區，涵蓋玉成、西新里等8行政里，南港區已有4案整合中；另會檢討公劃更新地區條件，包括建物窳陋等更新問題通盤檢討。

另外，北市防災型都更也遭質疑是以1974年2月15日以前建築規定「一刀畫下去」，之後的建物沒有防災型都更的30%獎勵，地方希望市府推出防災概念獎勵，依不同年限採「階梯式比例容獎」。更新處回應，耐震設計規範發布前興建完成的建物，可不檢驗耐震能力，之後建物ID值只要小於0.35，可申請防災都更，近期市府會檢討滾動修正。