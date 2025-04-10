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3工安事故 新北第二行政中心恐延宕

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市政府第二行政中心工地，去年曾發生工安意外釀死傷，不料本月6日再度出狀況。記者葉德正／攝影
新北市政府第二行政中心工地，去年曾發生工安意外釀死傷，不料本月6日再度出狀況。記者葉德正／攝影

新北市第二行政中心原訂明年完工，近4個月發生3起工安事故，造成2人死亡，第一起工安事件吊塔還沒完成修復，6日再度發生死亡工安意外，恐影響明年完工進度，藍綠議員都要求市府加強把關。

市議員顏蔚慈指出，第二行政中心是新北未來重要地標，接連出包、施工品質堪慮，事故頻傳不僅影響完工時程，也牽動三重、板橋醫療園區進度。

市議員王威元表示，這塊建地包含商業區與住宅區，未來要捐贈市府作為行政中心的工地屢發生工安意外，螺絲確實鬆了。市府除了把關未來將成為行政中心的工地，住宅區部分也應該停工一起檢視。

新北市工務局說，該工程未妥善設置安全防護措施致發生重大工安事故，第一時間皆依違反建築法勒令停工改善，並核處最重9萬元罰鍰。先前施工塔吊工安事件，已委由第三方公會做安全鑑定，正辦理修復改善作業，尚待第三方專業公會確認安全後才能申請全面復工。

顏蔚慈說，位於捷運先嗇宮站旁的第二行政大樓，市府有上千名員工原預定在明年遷入，市府相關預算都已經編在這兩年總預算裡。顏蔚慈說，接二連三發生奪走人命的事故意外，代表工地管理出現大問題，市府應對監造及施工團隊強力咎責，市府若連自己要用的大樓，施工品質都荒腔走板，市民如何放心？

地方憂心多起工安意外勢必造成工程延宕，三重衛生所、衛生局若無法遷入第二行政中心，連帶影響板橋醫療園區，及三重醫療園區第三期工程進度，影響市民使用醫療資源。

工安

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