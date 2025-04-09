板橋4社宅進度落後 國都中心：9月起陸續竣工

新北市板橋區4處社宅進度落後，國家住都中心今天表示，第一時間啟動管控機制，系統性檢討落後因素並加速趕工，預計今年9月起陸續竣工，年底前招租。

立法院內政委員會今天到新北市視察國家住宅及都市更新中心5社宅建案進度，有4建案嚴重落後逾30%，召委張宏陸質疑為何不依程序解約。

國家住都中心今天透過新聞稿表示，全國有近4萬戶社宅進入施工階段，整體進度較計畫進度超前。其中於新北市板橋區「稚匯好室」、「懷石好室」、「玫瑰好室」、「江翠好室」等4處工地，受過往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺工缺料及廠商自主管理能力等因素影響，現場工進落後較明顯。

住都中心說，針對工程落後案件已要求統包廠商提出趕工計畫，同時派專人督導，每週召開趕工會議，追蹤列管事項、檢討工序等施工界面問題，並分階段提升廠商管控力度。為有效趕進度，已停止估驗計價作業，後續將依各階段完成施工項目作為撥款依據。

住都中心指出，「稚匯好室」與「懷石好室」已進入外牆裝修階段，預定9月30日竣工；「玫瑰好室」與「江翠好室」已完成結構體施作，正同步進行室內與外牆裝修工程，預定於12月底竣工。目前各案進度正穩步推進，將持續追蹤並協助施工團隊排除困難，儘速完工。

住都中心說，興辦社會住宅以安全第一、品質至上為原則，不因趕工而輕忽。針對工程進度落後情形，也即刻檢討，積極研擬解決對策。未來也會持續提升管理效能、強化監督機制與回饋相關經驗，確保社會住宅如質如期安全竣工。