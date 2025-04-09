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元馨儀獲新北模範母親侯友宜道賀 逆境照顧2女及失智母

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
元馨儀（左二）逆境照顧2女及失智母，獲新北模範母親侯友宜道賀。圖／新北社會局提供
元馨儀（左二）逆境照顧2女及失智母，獲新北模範母親侯友宜道賀。圖／新北社會局提供

母親節將屆，新北市長侯友宜今天到汐止向獲選為今年度模範母親代表的元馨儀道賀。元馨儀在受家暴離婚後，仍時刻關心兩名女兒的學業，陪伴女兒度過成長的叛逆期，另照顧罹患失智的母親長達10年，行有餘力還擔任醫院、學校、社區等志工。

今年68歲的元馨儀與丈夫婚後育有2名女兒，原本有個幸福家庭，無奈先生後來因故離異，元女被迫簽下債務承擔及放棄2名女兒監護權，始得離婚獲得自由身。

在離婚期間，前夫禁止她探視兩名女兒，但她擔心女兒的學習和成長，偷偷跑到就讀的學校和老師溝通，並利用每天中午休息時間和女兒會面，以交換日記方式，了解女兒的心事和交友情況。

元馨儀元向侯市長表示，為了女兒的助學貸款，她決定爭取監護權，花了5年時間，在基隆家扶中心的協助下，最終由家事法庭取得2名女兒的監護權。

元馨儀為了生活，先到台北開了一家江浙菜餐館。有次大廚下班後喝醉酒，隔天不來上班，面對滿桌的客人，她只好硬著頭皮下廚做菜。後來她回到汐止再開餐館，此時已能自己擔任主廚。期間還歷經汐止2次淹大水，所有設備全毀，又得重頭開始，她在逆境中學習和進步。

女兒的成長過程受到社工的保護和照顧，因此大女兒大學和研究所都選讀玄奘大學社工系所，認為社工可以助人，婚後轉往社工師事務所工作。二女兒則前往大陸上海發展，再到天津一家食品公司。

因長期掌廚勞動，元馨儀的右手轉軸肌斷裂，脊椎也受損，前後歷經8次手術，但她仍利用空檔擔任國泰醫院志工、學校導護志工和社區守望相助志工等，並長期照顧失智的母親，扮演多重角色。

侯友宜由社會局長李美珍、汐止區長林慶豐、市議員白珮茹、建成里長黃信裕等人陪同，致贈後背包等禮物。侯友宜稱讚她為最堅強的母親，一路從困苦中成長、茁壯，並教育好兩位女兒，「這一代做志工、下一代當社工」，令人敬佩。

元馨儀（左）逆境照顧2女及失智母，獲新北模範母親侯友宜道賀。圖／新北社會局提供
元馨儀（左）逆境照顧2女及失智母，獲新北模範母親侯友宜道賀。圖／新北社會局提供

模範母親 社工

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