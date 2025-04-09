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結合護理之家開課 新北汐止崇德里長輩學體適能

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止崇德里和佳醫護理之家合辦銀髮族運動課程，讓長輩們一起來活動中心學習新事物，也運動交朋友。 圖／觀天下有線電視提供
汐止崇德里和佳醫護理之家合辦銀髮族運動課程，讓長輩們一起來活動中心學習新事物，也運動交朋友。 圖／觀天下有線電視提供

延緩失能，從社區做起，汐止區崇德里和佳醫護理之家聯合開辦銀髮族運動課程，除了靜態的健康講座，也有專業的體適能老師，帶著長輩運動，並且還會安排小遊戲，炒熱上課氣氛，讓長輩開心又健康。

在專業的體適能老師教導下，阿公阿媽一起伸展四肢，利用彈力帶練練肌耐力，延緩失能，從社區做起，佳醫護理之家首次走入鄰里社區，和緊鄰的崇德里合作，開辦體適能課程，鼓勵長輩走出家門，積極參與運動，改善健康狀況，課程內容不僅包含靜態的健康講座，還帶著領有高齡體適能證照的專業老師，帶領長輩們進行運動，讓長輩們在輕鬆愉快的氛圍中達到鍛鍊身體的效果。

崇德里長蘇宏杰表示，感謝佳醫護理之家、崇德社區發展協會和里辦公處一起合辦銀髮族體適能課程，星期二、三都有課，有靜態、也有動態的運動課程，長輩都很喜歡，也反應運動時間不太夠，希望能夠加碼多辦幾堂課，讓老人家多練肌耐力，因為，在家也很無聊，到活動中心一起運動更健康。

佳醫護理之家主任黃慧婷提到，這次會跟崇德里長合作是因為希望延緩失能，從社區開始做起，其實就是把在機構裡的長輩，平時在做的生活帶到社區，因為體適能是現在長輩最喜歡的活動，所以，先導入體適能的部分，後續在活動安排也會有一些手工藝品，未來在社區的規劃會以運動為主，擴散到階梯有氧跟彈力帶，之後會用在家裡隨手可得的東西做活動的結束，就是會帶一些團康的活動，讓長輩做完熱身運動後，透過簡單的PK，在運動過程中發現自己是進步的。

在每堂課中，專業的體適能老師會根據長輩的身體狀況進行適當的運動指導，還有課程中也會加入各種小遊戲，能活躍氣氛，也讓長輩在娛樂中運動，充分達到開心又健康的效果，值得一提的是，為了讓活動更加豐富多元，開幕期間，活動中心還展示了佳醫護理之家長者們的手作品，向大家展示他們的創意與巧思。

蘇宏杰提到，社區長輩們可在運動課程之餘，欣賞護理之家長輩們精緻的手作品，未來也有機會可以親手DIY，目前每個星期二、星期三都有安排課程，歡迎鄰里長輩們走出家門，來學習新事物，也運動交朋友。

運動 銀髮族 長輩

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