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新北瑞芳逢甲路劃設視覺化減速標線 盼降低車速慢行
瑞芳區逢甲路因道路寬窄不一，部分路段為車禍熱區，為降低事故發生率，當地里長就建議劃設視覺化減速標線，今年二月底完成後，紛紛讓用路人注意到引起討論，地方也盼此標線能讓駕駛人降低車速，小心慢行，減少車禍事故的發生。
龍鎮里里長林文清表示，去年在日本街頭看到視覺化減速標線覺得很新奇，後來知道其用途，希望在里內狹窄的路段也可以參考辦理，因此才有逢甲路新增設視覺化減速標線，為了讓駕駛在遇到道路狹窄處，可以直觀感受要往道路中間行駛別超線。
瑞芳區區長楊勝閔表示，今年於里長聯繫會報中，里長提出視覺化減速標線，因此在逢甲路部分狹窄路段劃設，目的也是為了讓駕駛人放慢速度小心慢行，希望減少車禍事故，讓行車更平安。
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