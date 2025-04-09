新北淡水福德公園大升級 嶄新兒童遊戲場正式啟用

為了要營造友善公園環境，位在新北市淡水區福德里，自強路巷弄內的福德公園，日前大升級啟用許多的兒童遊樂設施，福德里長吳穎綸表示，過去居民們最常反應缺少一座溜滑梯，讓孩子們有地方玩，而在里長及市議員蔡錦賢、鄭宇恩共同爭取之下，透過市府「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」的協助，終於打造出一個更安全、更有趣的遊樂空間，讓孩子們盡情奔跑、探索、也讓這座公園成為全家共享的休閒樂園。

市議員蔡錦賢表示，福德公園是福德里唯一的綠地空間，過去因遊樂設施較少，許多家長與孩子都期待能增設更多遊具。這次改善特別新增封閉式溜滑梯、共融式盪鞦韆等遊具，規劃適合不同年齡層的遊戲設施，不僅符合安全標準，也讓孩子們擁有更豐富的遊戲選擇。此外，遊戲區鋪設了無縫地墊，減少跌倒受傷的風險，讓家長們更加安心。

市議員鄭宇恩表示，孩子的笑容，是城市最美的風景，淡水福德公園嶄新的兒童遊戲場，正式啟用，讓孩子們有更安全、有趣、充滿想像力的遊戲空間。除了兒童遊戲區，這次改造也更新了體健設施，針對植栽環境進行整理及簡化，讓整體空間感受上格外的舒適，此外，新增的洗手設備讓孩子們玩耍後更方便清潔，本次改善全面提升公園的便利性與安全性。

淡水區公所主祕徐天平表示，此次升級得以順利推動，感謝蔡錦賢議員、鄭宇恩議員及市府局處協助經費補助，福德里吳穎綸里長提供規劃建議，及市府「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」的大力支持，未來公所將持續傾聽居民的需求，讓我們共同打造更友善、更美好的休閒環境！