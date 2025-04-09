新北三芝區公所媒合企業 捐贈兒少據點愛心物資

為了慶祝今年的兒童節，新北市汽車保養商業同業公會，會同許多在地企業，舉行了一場充滿愛心的捐贈活動，三芝區的兒少衛星據點捐贈了一批溫暖物資，包括鳳梨酥、環保袋、文具組、米、油、油麵等，旨在讓當地的兒童能夠感受到來自社會各界的關懷與支持。在這個特別的節日裡，這場愛心的捐贈活動不僅為三芝區的兒童們帶來了實際的幫助，更讓他們在兒童節前夕感受到了一份來自社會各界的關愛與祝福，也讓社區中的每一位人都能感受到關懷與溫暖的力量。

這次捐贈活動得到了多家企業及人士的熱心支持，捐贈單位包括天怡社會企業有限公司、理事長高耀進先生、王三奇顧問、郭宗政、胡春美、王媽媽法式溫馨酥、以及WUTA舞塔手作等企業贊助。每一份捐贈都象徵著他們對孩童們的深情厚意，期盼能為他們帶來一絲溫暖和希望。

受贈單位則包括福成社區發展協會、社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會以及樂天社區發展協會，這些機構一直致力於服務社區中的兒少群體，特別是為當地的兒童提供支持和幫助。

三芝區區長賴小萍對於這次捐贈活動表達了深深的感謝，並表示，這些物資將為孩子們的日常生活帶來實質的幫助。這不僅是物質上的捐贈，更是一份愛與關懷的傳遞，讓孩子們感受到社會的溫暖與力量。