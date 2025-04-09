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川普高關稅！基北北桃首長會議 謝國樑：對美國也是國難

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
基隆市長謝國樑。記者邱書昱／攝影
基隆市長謝國樑。記者邱書昱／攝影

面對美國總統川普祭出高關稅，北北基桃市長今天到北市召開關稅衝擊對策會議。基隆市長謝國樑在致詞表示，昨天企業閉門會議中，已有企業思考到企業運作不順利情況下，有沒有要減低相關支出、無薪假；這起高關稅對美國也是國難，非台灣人心惶惶。

他說，同樣的高關稅也是美國國難，這幾天看美國媒體報導，面對未來即將發生的事情相當緊張。在第一周影響進出口商，再一周就會進入消費者、美國本地市場階段，並非只有台灣人心惶惶。

謝國樑說，在如此巨變的情境中，呼籲要做的就是團結，大家一起努力坐下來，解決企業困難，不要影響到就業環境，四位首長也會思考提出具體建議，「中央、地方政府最重要關鍵時刻，團結在一起來解決。」

新北市長侯友宜表示，今天是川普政府啟動關稅的時刻，台灣面對世界變局、全球貿易，該如何凝聚更多共識來和全世界採取最有利方式，讓台灣出口貿易、經濟國家屹立不搖，才是今天在這裡開會最主要目的。

侯友宜說，面對艱辛的經濟挑戰，除了團結再團結外，現階段所有企業界、人民期待政府跟美國對等關係談判能有所進展，更能夠守住台灣企業及經濟。在對外上，身為龍頭經濟的四市首長起身呼籲，支持對外政府關稅談派，不但不要衝突、對立、紛擾，要和全世界交朋友，拓展出口貿易、經濟能力。

侯友宜說，對內部分，中央和地方共同面對變局，四市長給中央很多建議、也會代表產業向中央反映，尋求一個四市聯合解決企業困境，照顧顧好生活。

新北市長侯友宜。記者邱書昱／攝影
新北市長侯友宜。記者邱書昱／攝影

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