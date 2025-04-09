台北市議會今開議 大罷免成藍、綠黨團會議焦點

台北市議會今天開議，藍、綠、白3黨團在開會前各自召開黨團會議，「大罷免」成關注重點，國民黨、民進黨市黨部主委，都出席黨團會議；民進黨議會黨團表示，因黨中央「人民是頭家」政策宣講「台北場」周日登場，今天討論籌備情形；國民黨團也表示，未來將全力以赴迎戰大罷免行動。

民進黨北市議會黨團中午舉行黨團會議，民進黨台北市黨部主委張茂楠、執行長陳嘉行，以及民進黨中央黨部主席室主任周威佑出席，討論大罷免。黨團總召陳慈慧表示，因黨中央舉辦的「人民是頭家」政策宣講，「台北場」將在周日舉行，卓榮泰院長到場，市黨部和議會黨團今先商討籌辦情形，邀請支持者參加。

國民黨議會黨團中午也討論如何迎戰大罷免行動，並請罷免吳思瑤的團體召集人賴苡任參加。議員汪志冰指出，中選會對A4連署單，竟設下「層層關卡」要求大量影印時，必需邊框大小跟原本不可有分毫之差，否則不用，等於是直接打入「無效連署單」，中選會「名不虛傳」坐實了是雙標民進黨開的。

北市黨部主委黃呂錦茹表示，針對罷免吳思瑤和吳沛憶的連署，她提出由在地議員「認養」也就是地方議員須負責一定的連署份數；反制大罷免部分，也希望議員與被罷免的國民黨5立委「聯防」加強文宣攻勢。

民眾黨北市議會黨團總召張志豪表示，目前民眾黨的焦點不在大罷免，仍先關注市政議題，包括繼續監督關注已久的捷運聯開宅後續處置，也延續先前數會期持續關注的社宅興建、居住正義等議題。社宅政策應是長期穩定住宅市場的重要工具，但目前規畫與執行力度不足，對於租屋市場的秩序、社宅分配公平性，應建立透明監督機制。另外，關稅政策，市府需提明確對策，關稅將重創出口導向產業，政府應盡速提出產業因應方案。