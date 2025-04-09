「台北捷運Go」App 曝光鐵道迷追車妙招
臺北捷運系統五大路線，除了一般列車，不定期推出彩繪列車、優化列車、數位列車等，吸引眾多鐵道迷追車。臺北捷運與大家分享追車小妙招，下載「台北捷運Go」App，點擊「動態資訊」，各列車的動態資訊盡收眼底，一秒掌握。
臺北捷運表示，以最新上線服務的淡水信義線「世壯運數位列車」為例，旅客選取「台北捷運Go」App「動態資訊」中的淡水信義線，U型路網立即出現淡水信義線上各車站及行駛中的列車及相關圖示，看列車圖示在哪裡，就表示該部列車目前行駛的位置，頁面下方另列出該列車的小檔案，包括車型、車組編號、車廂擁擠情形及收發車時間等資訊。目前臺北捷運線上行駛的特殊列車琳瑯滿目，有迎接雙北世壯運的主題列車，其中2部是世壯運數位列車，3部為世壯運彩繪列車，展現雙北城市活力與國際賽事運動氛圍。
此外，還有提供輪椅、娃娃車進出方便的空間優化列車，以及走可愛風的麻吉貓「親子友善彩繪列車」，北捷「捷米」與柴語錄「廢柴」化身老師的「動保教育列車」向旅客宣導毛孩搭捷運及照護注意事項，近鐵阿倍野熊出沒的「近鐵主題彩繪列車」：還有「吾輩」與「探戈」領航的貓村專車「反應過激的貓彩繪列車」。
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