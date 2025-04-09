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新北鶯歌第二納骨塔116年完工 設逾5萬櫃位、環保葬區

中央社／ 新北9日電

新北市鶯歌第二納骨塔今天舉行動土典禮，預計民國116年8月完工。新北市長侯友宜說，完工後可提供5萬3000個骨灰櫃、1100個骨骸櫃及1萬個牌位，另設有環保葬區。

新北市政府新建工程處簡報指出，規劃新建1座地上5層的納骨塔及環保葬區，設計呼應鶯歌傳統製陶燒窯文化，外牆採用溫暖色調的紅磚疊砌，轉化民眾對納骨塔既存幽暗冰冷的刻板印象。

新工處表示，納骨塔入口設置柱列式棚架，頂部採用格柵及玻璃材質，讓陽光灑入，另外，在祭祀大廳上方設置中央採光井，可提高室內整體亮度並促進空間通風換氣。

對於環保葬區規劃，新工處指出，由環形步道串聯，植存區面積為377平方公尺，預計可容納約2100個植存位。

新工處說明，納骨塔規劃眺望平台與景觀廊道，民眾緬懷先人時，望向三峽、鶯歌區及大漢溪景色，緩解親人逝去的心情。

侯友宜致詞時表示，鶯歌第一示範公墓納骨塔啟用至今，已不敷使用，市府決定興建第二座納骨塔，工程經費達新台幣4.6億元，希望能如期如質完工。

侯友宜說，納骨塔設置影響民眾對至親安葬的安排，有需要就努力去做，「我們籌劃鶯歌第二納骨塔，在地都沒有反對聲音」，短期內應能滿足民眾需求。

侯友宜 納骨塔

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