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美關稅與財劃法...綠要新北市長侯友宜專案報告 藍回：找錯人了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會。本報資料照片
新北市議會。本報資料照片

美國關稅引發全台恐慌，藍綠隔空喊話。新北市議會民進黨團今天在議會程序會，要求市長侯友宜針對關稅影響新北與財劃法專案報告，但被否決。民進黨團總召廖宜琨認為，國民黨一方面召開記者會表達對美國關稅政策關切，另方面卻不願支持侯市長專案報告，矛盾態度市民看在眼裡，心中自有公評。國民黨團書記長王威元回應，民進黨找錯對象。

廖宜琨說，美國關稅調整帶來的衝擊，北北基桃四市長召開會議，他認為侯市長既然如此重視，親自到議會向市民說明理應不是難事。

廖宜琨說，隨著財劃法修正，中央統籌分配稅款的比例營業稅由原本的40%提高至100%，貨物稅則從10%調升至11%，新增財源本就應讓市民了解市府將如何運用，尤其是在美國加徵32%關稅，營業稅的實際收入將再度受到影響，進一步牽動市政推動與市民權益。

廖宜琨說，國民黨一方面召開記者會表達對美國關稅政策的關切，另一方面卻不願支持市長進行關稅及財劃法相關的專案報告。這樣的矛盾態度，市民看在眼裡，心中自有公評。

「民眾選賴清德要幹嘛？」王威元表示，目前最重要是怎麼告訴中小企業次要市場在哪？又該怎麼避險、勞工怎麼辦，綠黨團找錯對象了。

廖宜琨 美國

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