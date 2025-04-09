李承道、方文山、葉韋廷攜手跨界 潮流公仔4月17日登場

當代跨界藝術家李承道、知名作詞家方文山，以及以精密重機改裝工藝聞名全球的葉韋廷，3位來自不同領域的藝術創作者，將攜手參與4月17日起於華山1914文創園區登場的ART MONSTER 2025 曼斯特國際藝術展，除了展出三位藝術家的藝術原作，同時推出限量版數的潮流公仔「小青」。

方文山以知名歌曲作詞家、作家聞名，為周杰倫許多膾炙人口的歌曲填詞，包含七里香、霍元甲、青花瓷。近年來專注於藝術創作和藝術收藏而發展出個人專屬風格方道文山流，「PUNKCAT龐克貓」的首款便是以其著名歌曲青花瓷為概念發想的創作，今次推出的小青即是三位藝術家以「龐克貓青花瓷款」為原型，重新打造的藝術公仔。

李承道擅長於藝術跨界實驗，相繼受邀國際品牌聯名，包含美國知名玩具品牌「美泰兒MATTEL」、「漫威MARVEL」 、「彩虹熊CARE BEARS」，其作品目前正在美國LA巡迴展出。

李承道主理的小李顏料行，實踐跨界實驗與多領域合作，曾經拿下紅點設計獎、國際各大影展最佳視覺設計的MV-「張靚穎Dust My Shoulders Off」，就是出自小李顏料行的設計執行。小李擔任本次聯名的策劃，讓藝術走入大眾，將深沉的藝術與流行文化、詩詞與極致工藝完美融合。

葉韋廷Winston Yeh在2013年時獲得德國埃森世界手工改造摩托車大賽的冠軍，旗下品牌Rough Crafts的設計風格偏向工業風和經典美學，注重機車的整體協調和細節的完美呈現。在美學設計中也兼顧功能與實用性成為全球指標性的品牌，同時在推動Speed & Crafts 機車改裝工藝大展，在台灣的重機改造領域占有領導地位，去年重機和潮流的大事，就是Rough Crafts和Neighborhood的夢幻聯名，「看起來越簡單的東西越難做」是潮流人物余文樂也對Winston的高度讚賞。

ART MONSTER 2025 曼斯特國際藝術展，時間從4月17日 (周四)到20日 (周日)，地點在華山1914文創園區。