4個月3起工安釀2死 新北第二行政中心恐延宕

新北市第二行政中心原訂明年完工，但近4個月發生3起工安事故，造成2人死亡，第一起工安事件吊塔都還沒完成修復，6日又再度發生死亡工安意外，恐影響明年完工進度。新北市議員顏蔚慈指出，第二行政中心是新北未來重要地標，接連出包、施工品質堪慮，事故頻傳不僅影響完工時程，也將影響三重、板橋醫療園區進度。

新北市工務局表示，有關該工程未妥善設置安全防護措施致發生重大工安事故，本局第一時間皆依違反建築法勒令停工改善，並核處最重9萬元罰鍰。先前施工塔吊工安事件，已委由第三方公會進行安全鑑定，目前辦理修復改善作業，尚待第三方專業公會確認安全後始得申請全面復工。

工務局說，針對本次人員墜落事件原因，工務局尚待調查釐清中，現場已勒令停工，並要求重新檢視工區防護設施，以確保施工安全，本局積極督促廠商改善，落實施工安全，以確保該工程持續推動順利完工。

顏蔚慈指出，位於三重先嗇宮站旁的第二行政大樓，市府有上千名員工原預定在明年遷入，市府相關預算都已經編在這兩年總預算裡。

顏蔚慈說，但近4個多月來，三重第二行政中心竟陸續發生三起工安事故，去年11月，吊塔墜落，造成4人受傷、1人不治，今年2月吊臂勾電線扯下號誌桿，沒想到本月6日又發生21歲工人墜樓身亡。

顏蔚慈說，接二連三發生奪走人命的事故意外，代表工地管理已出現大問題，而且絲毫沒有改善，市府應對監造及施工團隊強力咎責。

顏蔚慈說，多起工安意外勢必造成工程延宕，三重衛生所與板橋的衛生局若無法遷入第二行政中心，連帶影響板橋醫療園區，及三重醫療園區第三期工程進度，嚴重影響市民醫療資源。

顏蔚慈表示，侯市長說要回歸市政、用心做事，如果連市府自己蓋的大樓、未來新北的地標，施工品質都荒腔走板，市民到底要如何放心？