鶯歌第二納骨塔動工！結合陶瓷意象、設置植存區 議員建議增寵物葬區
新北鶯歌區第一公墓第二納骨塔新建工程今動工，總經費4億6750萬元，將興建地上5層的現代化納骨設施，議員建議，因應寵物殯葬需求，未來可增加寵物葬區。
新北市新工處表示，工程在本月開工、明年11月完成結構體、後年8月竣工啟用，完工後將提供53000個骨灰櫃、5100個骨骸櫃及10000個神主牌位，另規畫設置2100個植存位的環保葬區，滿足日益多元的殯葬需求。
市長侯友宜今出席動工典禮表示，鶯歌能有今天的發展，是先人努力打拚的成果，納骨塔的設置關係到許多家庭對至親安葬的安排，有需要就努力去做，感謝議員與里長們一路協助與支持。侯友宜說，此案經費規模高達4.6億元，是一項重大投入，將如期如質完工。
新工處表示，第二納骨塔設計融入在地文化特色，外觀呼應鶯歌傳統的陶製燒窯意象，外牆及梯塔以溫潤色調紅磚疊砌，入口採莊重簡約設計，搭配格柵天花與玻璃元素。
新工處指出，環保葬區面積達377平方公尺，將可容納約2100個直存位，園區未來也將營造景觀優美、氣氛莊重的現代殯葬空間。
市議員蘇泓欽表示，當初建議將第二納骨塔設於現有工地的停車場區，盡快解決目前無位可用的窘境。市府多次會勘後，發現馬路旁的土葬區規畫不完善，若能一併遷葬、打造生命園區，將可一勞永逸。
蘇也說，雖然工程規模因此拉大，加上疫情和遷葬程序，時程較原先預期延長，但這方向是正確的。他也指出，近年寵物風氣夯，可納入寵物葬的空間設計，讓整體規畫更完善，後續將會向殯葬處提出建議。
新北市議員江怡臻表示，鶯歌第一公墓背山面水，風水相當好，有助於子孫興旺，家運昌隆，第二納骨塔的興設也獲得地方支持，相當不容易，希望能共存共好。江怡臻說，第二納骨塔預計明年完工，停車規畫目前44有個汽車位，擔憂清明節較為不足，呼籲市府能多規畫未來交通停放或接駁需求，避免壅塞。
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