快訊

烏克蘭俘虜「中國兵」：中國涉入戰爭的線索與疑點？

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

市議會開議 蔣萬安「鮮奶週報」等新政追加預算3.22億

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。報系資料照
台北市議會。報系資料照

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後2天將赴議會施政報告並答詢，蔣萬安新會期的「新政」包括「鮮奶週報–生生喝鮮奶」、私立教保員敬師禮金、天母棒球場優化場地設施計畫等，歲出追加3.22億元，日前在市政會議拍板，送台北市議會審議。

追加預算部分，分別是教育局為辦理「鮮奶週報–生生喝鮮奶」計畫、支應維揚營區土地有償撥用費用、私立教保服務機構敬師禮金，以及體育局為辦理教育部體育署補助本市天母棒球場優化場地設施計畫。

另外，工務局新建工程處為支應「台北市士林區光華段四小段508-6地號等29筆土地都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案」道路工程補償費等，以及工務局衛生下水道工程處等2個機關為支應114年度所需不足電費，依預算法等相關規定，追加歲入預算0.18億元、追加歲出預算3.22億元，以應需要。

市政府為因應中央撥付113年度第13次普通統籌分配稅款，依中央統籌分配稅款分配辦法規定，追加歲入預算75.65億元，歲入歲出相抵後計賸餘72.61億元，扣除債務還本20億元，收支賸餘計52.61億元，將以減少114年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。

另外，附屬單位預算，為因應北捷遊憩事業股份有限公司預計於114年7月1日成立，台北捷運公司修正預算案收入減少5.16億元，支出減少5.09億元，淨利減少0.07億元；北捷遊憩公司創業預算案編列收入5.41億元，支出5.17億元，淨利0.24億元。

台北捷運 鮮奶

延伸閱讀

好嚇人！有感地震蔣萬安報平安 湧網留言驚：超大力搖晃

北市長蔣萬安小內閣再異動 台版地面師剋星出任地政局長

台北市長蔣萬安提5策略防關稅衝擊 藍議員籲中央快出面統籌

台北市長蔣萬安提4方向迎對等關稅 藍指可行綠籲挺中央

相關新聞

碧潭堰魚道護漁 洄游盛況空前

新店碧潭堰自蘇迪勒颱風後重建，歷時近3年完工，魚道成為亮點設計，吸引多達63種魚類洄游，水下攝影機記錄大批鯉魚、草魚、大...

4個月3起工安釀2死 新北第二行政中心恐延宕

新北市第二行政中心原訂明年完工，但近4個月發生3起工安事故，造成2人死亡，第一起工安事件吊塔都還沒完成修復，6日又再度發...

鶯歌第二納骨塔動工！結合陶瓷意象、設置植存區 議員建議增寵物葬區

新北鶯歌區第一公墓第二納骨塔新建工程今動工，總經費4億6750萬元，將興建地上5層的現代化納骨設施，議員建議，因應寵物殯...

市議會開議 蔣萬安「鮮奶週報」等新政追加預算3.22億

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後2天將赴議會施政報告並答詢，蔣萬安新會期的「新政」包括「鮮奶週報–生生喝鮮奶」、...

新美館啟動6天試營運 邀觀眾免票進場新文化地標

新北市美術館（新美館）歷經多年籌備，8日起進行為期6天的試營運，邀請全民免購票入館搶先體驗這座結合藝術、人文與自然的全新...

傑出新二代台大生談陸配媽遇就業歧視 盼台灣多些包容

台大生物機電工程學系一年級學生吳嘉源是新二代，母親莊婷20年前從大陸嫁來台灣，嘉源是家中獨子，小二喪父，母子住新北新店相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。