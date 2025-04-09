市議會開議 蔣萬安「鮮奶週報」等新政追加預算3.22億
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後2天將赴議會施政報告並答詢，蔣萬安新會期的「新政」包括「鮮奶週報–生生喝鮮奶」、私立教保員敬師禮金、天母棒球場優化場地設施計畫等，歲出追加3.22億元，日前在市政會議拍板，送台北市議會審議。
追加預算部分，分別是教育局為辦理「鮮奶週報–生生喝鮮奶」計畫、支應維揚營區土地有償撥用費用、私立教保服務機構敬師禮金，以及體育局為辦理教育部體育署補助本市天母棒球場優化場地設施計畫。
另外，工務局新建工程處為支應「台北市士林區光華段四小段508-6地號等29筆土地都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案」道路工程補償費等，以及工務局衛生下水道工程處等2個機關為支應114年度所需不足電費，依預算法等相關規定，追加歲入預算0.18億元、追加歲出預算3.22億元，以應需要。
市政府為因應中央撥付113年度第13次普通統籌分配稅款，依中央統籌分配稅款分配辦法規定，追加歲入預算75.65億元，歲入歲出相抵後計賸餘72.61億元，扣除債務還本20億元，收支賸餘計52.61億元，將以減少114年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。
另外，附屬單位預算，為因應北捷遊憩事業股份有限公司預計於114年7月1日成立，台北捷運公司修正預算案收入減少5.16億元，支出減少5.09億元，淨利減少0.07億元；北捷遊憩公司創業預算案編列收入5.41億元，支出5.17億元，淨利0.24億元。
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