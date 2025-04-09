新美館啟動6天試營運 邀觀眾免票進場新文化地標

新北市美術館（新美館）歷經多年籌備，8日起進行為期6天的試營運，邀請全民免購票入館搶先體驗這座結合藝術、人文與自然的全新文化地標。新美館表示，試營運期間將開放部分開館展覽精彩內容，包括「往來／照見」典藏研究展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」，以及「再自然不過的事」。還將打開部分空間進行壓力測試，針對人流動線、場館服務等方面進行實地演練，為4月25日正式開館做好準備。

新北市美術館以「全民美術館」定位出發，針對不同年齡層，量身打造多元互動的學習體驗，涵蓋典藏、研究、展演、教育、國際交流與公眾服務等功能。試營運期間展出館內三大展覽，「往來／照見」典藏研究展梳理自台北縣時期文化中心的典藏作品，回溯新北市在不同歷史階段的人文、自然、社會記憶、文化脈絡與城市共同體的生成過程。

「新店男孩：Don't Worry, Baby」由新北市藝術團體「新店男孩」攜手合作年輕藝術團體XTRUX，從久居新店郊區的經驗與觀察，結合遊戲引擎、沉浸式投影與傳統媒材，建構出流域、生活、靈感、藝術的生命景觀，也帶出科技演進下真實與虛構之間的時代課題。

「再自然不過的事」在新美館的「探索基地」及「新美聚所」兩個為全民參與而設的共同學習空間展出，回應新美館定位，邀請藝術家郭奕臣、辛綺、徐世賢、劉致宏共同打造，以自然地貌與人造環境更迭為發想概念，透過藝術家現地創作的形式，邀請民眾一同集體共創大型空間藝術裝置。

為了慶祝4月25日的盛大開館，新美館自4月26日至6月1日的6個連續周末，將於新美公園（戶外園區）舉辦「三鶯光軸線」系列活動，首週即邀請雲門舞集及FOCA福爾摩沙馬戲團現地演出，並規畫藝術煙火、建築光雕及創意市集與民眾共享。誠摯邀請全民走進新美館，開啟藝術的新體驗和對話