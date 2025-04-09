快訊

國安基金撐不住台積電？早盤一度7字頭 陷入800元保衛戰

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

聽新聞
0:00 / 0:00

傑出新二代台大生談陸配媽遇就業歧視 盼台灣多些包容

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
吳嘉源心理韌性強，漫長治療過程艱辛磨人，仍展現樂觀正向一面，是不折不扣的生命鬥士。圖／吳嘉源提供
吳嘉源心理韌性強，漫長治療過程艱辛磨人，仍展現樂觀正向一面，是不折不扣的生命鬥士。圖／吳嘉源提供

台大生物機電工程學系一年級學生吳嘉源是新二代，母親莊婷20年前從大陸嫁來台灣，嘉源是家中獨子，小二喪父，母子住新北新店相依為命生活。吳嘉源說，雖然與母親在觀念上有許多歧異，但曾聽母親提起早年在餐飲業工作時被歧視的遭遇，還是覺得不忍心，期待台灣對陸配多些包容與理解。

吳嘉源說，母親最後一次回大陸老家應該是在讀小一時，母親在大陸最親的家人只有一名舅舅，已經10多年沒回大陸，台灣早就是母親的家。

莊婷在新店住家透天厝1樓開餐飲店養家，生活重心放在顧店。吳嘉源觀察，母親在台灣其實交心的朋友不多，許多陸配離鄉背井在台灣，也許因文化背景或有個別情況，處境其實滿孤單。

吳嘉源是在升高三那年檢查罹患血癌，因嘉源父親死於口咽癌，母親莊婷對西醫有極度恐懼與創傷，主張孩子應接受中醫療法，母子對治療計畫歧見大，經公部門介入，透過家事法庭裁決，市長侯友宜成為藥療特別代理人，嘉源是新北第一例因醫療權而受安置個案。

吳嘉源一度因治療休學2年，去年1月參加大學學測，錄取台大生物機電工程學系。

吳嘉源目前就讀大一，除了專注於課業，也有加入系排。他每天從新店住家搭公車轉捷運到台大上課，每周要輸一次血小板、每月要輸一次血紅素，即便健康考驗大，他仍相當樂觀，他說，身體狀況就是走一步算一步，活在當下最重要。

吳嘉源（右）的母親莊婷（左）在孩子住院期間堅持每天親送料理到醫院，常煮海魚給孩子吃。本報資料照片
吳嘉源（右）的母親莊婷（左）在孩子住院期間堅持每天親送料理到醫院，常煮海魚給孩子吃。本報資料照片

新二代吳嘉源爭取就醫權的勵志故事，曾被拍成紀錄片「人生的縫隙」，新北市長侯友宜去年送上手寫卡片寫「你的故事，足以成為許多人的人生導師」。圖／新北市社會局提供
新二代吳嘉源爭取就醫權的勵志故事，曾被拍成紀錄片「人生的縫隙」，新北市長侯友宜去年送上手寫卡片寫「你的故事，足以成為許多人的人生導師」。圖／新北市社會局提供

台大 母親 陸配

延伸閱讀

陸配因發表武統被驅逐 法務部：非不得以法律限制

不友善氛圍蔓延 陸配：被如此對待讓人寒心

陸配恐陷人球！民團指根本問題在兩岸缺協調機制

陸配限期送交「喪失原籍證明」有困難 陸委會：將逐案協處

相關新聞

碧潭堰魚道護漁 洄游盛況空前

新店碧潭堰自蘇迪勒颱風後重建，歷時近3年完工，魚道成為亮點設計，吸引多達63種魚類洄游，水下攝影機記錄大批鯉魚、草魚、大...

傑出新二代台大生談陸配媽遇就業歧視 盼台灣多些包容

台大生物機電工程學系一年級學生吳嘉源是新二代，母親莊婷20年前從大陸嫁來台灣，嘉源是家中獨子，小二喪父，母子住新北新店相...

看見幸福台灣／新北…高齡友善 健康之都

新北市近年來在「幸福指數」評比中表現亮眼，2024年成功從2023年的第17名躍升至第11名，彰顯了市政府在各項政策上的...

看見幸福台灣／新北市長侯友宜 用心經營城市溫度

新北市擁有404萬人口，是全台最大縣市。市長侯友宜主政超過六年，他說，施政視野必須從幼到老、從生活到工作，全力照顧每一位...

清潔員年資屢歸零 北捷被控特休小偷

台北捷運整潔便利世界聞名，117個車站約有逾6百名清潔員，年資卻「反覆歸零」，勞團控，只要換新廠商特休就被迫重算，直批是...

新北寵物殯葬條例出爐 業者：用地規定難達標

新北市目前犬貓寵物超過32萬隻，市府擬定「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案出爐，針對屍體處理、存放、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。