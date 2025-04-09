傑出新二代台大生談陸配媽遇就業歧視 盼台灣多些包容

台大生物機電工程學系一年級學生吳嘉源是新二代，母親莊婷20年前從大陸嫁來台灣，嘉源是家中獨子，小二喪父，母子住新北新店相依為命生活。吳嘉源說，雖然與母親在觀念上有許多歧異，但曾聽母親提起早年在餐飲業工作時被歧視的遭遇，還是覺得不忍心，期待台灣對陸配多些包容與理解。

吳嘉源說，母親最後一次回大陸老家應該是在讀小一時，母親在大陸最親的家人只有一名舅舅，已經10多年沒回大陸，台灣早就是母親的家。

莊婷在新店住家透天厝1樓開餐飲店養家，生活重心放在顧店。吳嘉源觀察，母親在台灣其實交心的朋友不多，許多陸配離鄉背井在台灣，也許因文化背景或有個別情況，處境其實滿孤單。

吳嘉源是在升高三那年檢查罹患血癌，因嘉源父親死於口咽癌，母親莊婷對西醫有極度恐懼與創傷，主張孩子應接受中醫療法，母子對治療計畫歧見大，經公部門介入，透過家事法庭裁決，市長侯友宜成為藥療特別代理人，嘉源是新北第一例因醫療權而受安置個案。

吳嘉源一度因治療休學2年，去年1月參加大學學測，錄取台大生物機電工程學系。

吳嘉源目前就讀大一，除了專注於課業，也有加入系排。他每天從新店住家搭公車轉捷運到台大上課，每周要輸一次血小板、每月要輸一次血紅素，即便健康考驗大，他仍相當樂觀，他說，身體狀況就是走一步算一步，活在當下最重要。

吳嘉源（右）的母親莊婷（左）在孩子住院期間堅持每天親送料理到醫院，常煮海魚給孩子吃。本報資料照片