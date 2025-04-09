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新北寵物殯葬條例出爐 業者：用地規定難達標

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市目前犬貓寵物超過32萬隻，市府擬定「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案出爐，針對屍體處理、存放、安置標準訂有罰則，將送市府法規會審議，輔導業者合法化。但有業者表示，土地使用管制規定條件過於嚴苛，很少業者可以達標。

草案中寵物屍體除了犬貓外，還有包括魚類、兩棲類、爬行類、鳥類和哺乳類五大類等脊椎動物。動保處統計，目前新北既有寵物殯葬業者25家，目前有15家申請興辦事業計畫，不過既有業者僅4家，比例低。

動保處長楊淑方說，9家既有業者尚未申請，主因在4家在都計區土地、1家在承租國有地上、1家在國家公園用地、1家土地未達0.2公頃最低面積限制等因素，另有2家尚在評估中。

楊淑方指出，目前寵物生命紀念業僅限於非都市土地，考量民眾需求性，目前推動都市計畫法新北市施行細則修法，新增都市計畫區內寵物生命紀念設施使用相關規定，城鄉局已送至內政部審核中。

市議員張錦豪指出，寵物殯葬管理有其必要性，容易遇到地方民眾陳情抗議等因素，市府可先成立公家設施，才能先解決燃眉之急。

「規定太過嚴格」中華民國寵物殯葬業服務協會理事長呂國文指出，政府制定法令看得出有心管理的決心，但他認為，中央限制寵物殯葬業必須要在非都市計畫區，或要在都市計畫區的農業區，土地使用管制規定條件過於嚴苛，很少業者可以達標。

寵物 都市計畫

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