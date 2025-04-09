快訊

美對等關稅今午生效 川普說在等北京電話

看見幸福台灣／新北市長侯友宜 用心經營城市溫度

經濟日報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北市長侯友宜。新北市政府／提供
新北市長侯友宜。新北市政府／提供

新北市擁有404萬人口，是全台最大縣市。市長侯友宜主政超過六年，他說，施政視野必須從幼到老、從生活到工作，全力照顧每一位市民，要讓幸福成為市民的日常，讓安居樂業不是標語，而是城市的溫度、生活的依靠、日子的期待與夢想的舞台。

侯友宜說，幸福的城市，必須讓人安心成長、生活有依靠。新北市今年起加碼生育獎勵金，第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，持續建置公共托育中心，目前126家公托為全台最多。

此外，擴大成人健檢補助至30至39歲，提供農漁民及長者免費健康檢查，加碼心血管二階段檢查，新北市OHCA救活率全台第一，在全世界名列前茅。

新北有超過76萬老年人口，為營造高齡友善環境，已成立110家日照中心，提供專業照護服務，29個行政區共設有1,067處銀髮族共餐點，累積超過千萬人次參與。新北敬老卡每月480點可用於新北市、台北市、基隆市大眾交通工具和計程車，提供長輩最便利的移動選擇。

「城市的溫度，需要細心加溫、用心經營。」侯友宜說，新北打造206座特色全齡公園，讓孩子童年充滿歡笑，讓長輩有安心休憩的角落。致力提升生活品質，為市民健康把關，成為全國首個劃設空氣品質維護區的城市，汙水下水道接管戶數更是全台第一。

新北市致力於建構完善的捷運路網。今年底三鶯線即將完工，萬大中和線、南北環狀線、土城樹林線、汐止東湖線等路線也在積極推動。新北市採多元方式取得社會住宅，融入弱勢安置、老屋換居、公托與日照等社福政策，確保不同族群都能擁有安居環境。

新北市持續興建與規畫板橋、三重、新莊的第二座運動中心。有萬金石馬拉松、鐵道馬拉松接力賽，還有延伸至鄰近縣市的河濱自行車道。

侯友宜 萬金石馬拉松

延伸閱讀

影／新北市長侯友宜率團視察台中市府托嬰中心 直呼小孩真可愛

影／侯友宜與盧秀燕台中合體談關稅衝擊 呼籲朝野團結

侯盧會交流市政 新北與台中互稱兄妹市

關稅風暴提解方被綠批算計 新北反擊：別只想解決提方案的人

相關新聞

碧潭堰魚道護漁 洄游盛況空前

新店碧潭堰自蘇迪勒颱風後重建，歷時近3年完工，魚道成為亮點設計，吸引多達63種魚類洄游，水下攝影機記錄大批鯉魚、草魚、大...

看見幸福台灣／新北…高齡友善 健康之都

新北市近年來在「幸福指數」評比中表現亮眼，2024年成功從2023年的第17名躍升至第11名，彰顯了市政府在各項政策上的...

看見幸福台灣／新北市長侯友宜 用心經營城市溫度

新北市擁有404萬人口，是全台最大縣市。市長侯友宜主政超過六年，他說，施政視野必須從幼到老、從生活到工作，全力照顧每一位...

清潔員年資屢歸零 北捷被控特休小偷

台北捷運整潔便利世界聞名，117個車站約有逾6百名清潔員，年資卻「反覆歸零」，勞團控，只要換新廠商特休就被迫重算，直批是...

新北寵物殯葬條例出爐 業者：用地規定難達標

新北市目前犬貓寵物超過32萬隻，市府擬定「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案出爐，針對屍體處理、存放、...

新北瑞芳九份商圈大會齊勉勵 盼紅燈籠祭打響名號

新北市瑞芳區九份商圈發展協會第十屆第二次會員大會，今(8)日於長樂社區活動中心舉行，會議由理事長蘇宗德開場，來自九份商圈店家代表，以及新北市觀旅局局長楊宗珉，瑞芳區區長楊勝閔，市議員林裔綺服務處共計200餘人齊聚一堂，氣氛熱絡，會議中也討論九份紅燈籠祭邁入第三屆，期望透過活動帶動人潮，讓民眾感受九份的歷史風情，也打響在地名號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。