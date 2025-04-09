看見幸福台灣／新北市長侯友宜 用心經營城市溫度

新北市擁有404萬人口，是全台最大縣市。市長侯友宜主政超過六年，他說，施政視野必須從幼到老、從生活到工作，全力照顧每一位市民，要讓幸福成為市民的日常，讓安居樂業不是標語，而是城市的溫度、生活的依靠、日子的期待與夢想的舞台。

侯友宜說，幸福的城市，必須讓人安心成長、生活有依靠。新北市今年起加碼生育獎勵金，第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，持續建置公共托育中心，目前126家公托為全台最多。

此外，擴大成人健檢補助至30至39歲，提供農漁民及長者免費健康檢查，加碼心血管二階段檢查，新北市OHCA救活率全台第一，在全世界名列前茅。

新北有超過76萬老年人口，為營造高齡友善環境，已成立110家日照中心，提供專業照護服務，29個行政區共設有1,067處銀髮族共餐點，累積超過千萬人次參與。新北敬老卡每月480點可用於新北市、台北市、基隆市大眾交通工具和計程車，提供長輩最便利的移動選擇。

「城市的溫度，需要細心加溫、用心經營。」侯友宜說，新北打造206座特色全齡公園，讓孩子童年充滿歡笑，讓長輩有安心休憩的角落。致力提升生活品質，為市民健康把關，成為全國首個劃設空氣品質維護區的城市，汙水下水道接管戶數更是全台第一。

新北市致力於建構完善的捷運路網。今年底三鶯線即將完工，萬大中和線、南北環狀線、土城樹林線、汐止東湖線等路線也在積極推動。新北市採多元方式取得社會住宅，融入弱勢安置、老屋換居、公托與日照等社福政策，確保不同族群都能擁有安居環境。

新北市持續興建與規畫板橋、三重、新莊的第二座運動中心。有萬金石馬拉松、鐵道馬拉松接力賽，還有延伸至鄰近縣市的河濱自行車道。