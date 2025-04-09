看見幸福台灣／新北…高齡友善 健康之都

新北市近年來在「幸福指數」評比中表現亮眼，2024年成功從2023年的第17名躍升至第11名，彰顯了市政府在各項政策上的努力，讓市民的幸福感逐步提升。

新北市擁有超過400萬市民，是全台人口最多的縣市，且長者比重超過18%，市府將市民健康與銀髮族照護列為施政的核心，成功整合並推動多項健康與高齡友善服務，推出了多項長者關懷措施，包含「老人健保補助」與「老人生活津貼」，這些措施確保長者能夠享有更好的健康照護與生活保障。

在國民健康署113年「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」中，新北市獲得八項大獎，居全台第一，展現在健康促進與高齡友善政策上的成果。

舉例來說，新北市推動「新北動健康政策」，提供長者衰弱評估、運動處方及長者健康促進等多元化服務，並以「新北動健康APP」串接智能運動設備、推出公園體健設施及新北健康大步走打卡活動，創新鼓勵長者規律運動。輔具EasyGo App及Web RWD網站，利用AI智能幫助市民快速找到適合輔具；此外，「晚美人生我做主」計畫，以突破社會禁忌，鼓勵長者探索生命全貌；「當我們老在一起」計畫，整合公私資源，打造自產自食的共餐模式和共學活動，營造幸福共老社區。

新北市在環境品質與綠意方面也投許多努力，從「自行車通勤綠廊」到「新北健康大步走」，這些倡導綠色生活的措施，並促進市民其身心健康，同樣在「健康城市類」的評比中多次獲獎，證明其在打造綠色、健康城市方面的卓越成就。

依據2024縣市幸福大調查，新北市在「政府統計數據中」，排名全台第六，各指標中，每人可支配所得高達43.9萬元，居全台第四；在健康領域，市民的平均餘命80.96歲，居全台第三，是表現最好的兩個領域。

表現較弱的是在居住項目，每人平均居住面積排名第19，顯示高房價與人口密集，使得民眾居住空間小。對此，新北市府團隊透過大規模的社會住宅建設及創新的智慧建築設計，希望能提供市民提供了更多元化、友善的居住選擇，特別是青年與高齡族群。

在民意調查部分，新北市民滿意度最高的是健康狀況、生活現況。至於滿意度最低的是居住條件、社會聯繫、個人安全等三個領域，這也是未來市府團隊可以多加著墨之處，擬定相關政策來提升居民的滿意度。