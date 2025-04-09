碧潭堰魚道護漁 洄游盛況空前

新店碧潭堰自蘇迪勒颱風後重建，歷時近3年完工，魚道成為亮點設計，吸引多達63種魚類洄游，水下攝影機記錄大批鯉魚、草魚、大頭鰱覓偶產卵畫面。清華大學榮譽退休教授曾晴賢肯定護漁政策與監測機制，期待今年洄游盛況再創新高。

新北市水利局指出，碧潭堰原為1977年省水利局興建的混凝土堰體，歷經蘇迪勒颱風損壞後，市府爭取前瞻計畫補助重建投入逾5億元。魚道設計是亮點之一，坡度、水流均經精算，並搭配AI監測系統記錄洄游生物，還設立YoutTube頻道直播水下畫面，記錄到63種魚類、10種蝦蟹類。

新北市水利局長宋德仁表示，魚道啟用後持續吸引洄游魚類，近期天氣回暖，魚群感受到繁殖訊號，洄游行為明顯增加。碧潭堰夜間也觀察到大量毛蟹出沒，魚道中特別加裝繩索，協助毛蟹順利攀爬洄游，數量已達數萬隻。

住在碧潭堰附近的江姓男子說，從小就在新店溪邊長大，還記得早年堰體破損、環境雜亂，「以前沒有什麼魚，現在魚群很可觀。」

曾晴賢表示，透過水下攝影監控與定期生態調查，已累積豐富數據，加上碧潭堰上下游封溪護漁政策，讓溪中魚、蝦、蟹等生物得以安全洄游與繁殖。

水利局指出，未來將擴大推動「水漾學堂」，結合導覽、解說與教學，把教室從學校搬到河邊，讓民眾能更深入了解河川生態，親近新店溪河廊風貌，成為獨特的「無圍牆水漾博物館」。