清潔員年資屢歸零 北捷被控特休小偷

台北捷運整潔便利世界聞名，117個車站約有逾6百名清潔員，年資卻「反覆歸零」，勞團控，只要換新廠商特休就被迫重算，直批是「特休小偷」，議員批，監院2018年也曾要求北捷檢討，卻持續行政怠惰。北捷允諾重新審視契約，並監督廠商落實。

北捷清潔外包有3家廠商，到今年12月31日合約到期，不過652位清潔員有的服務逾10年，甚至20年，但到年底，若原廠商沒得標，特休就被迫重新從最初3天起累加。

台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿質疑，行政院公共工程委員會早在2019年已修改「勞務採購契約範本」，已納特休併計規定；北市府2020年8月13日也跟進，若廠商新得標依新契約範本，原留任的委外人員得回溯先前廠商的特休累計。

鄭中睿說，但北捷至今都沒納特休年資併計規定，為要求北捷改善，他們會每天選一個捷運站，背上印有「特休小偷」超大氣球陳抗。

北市產業總工會理事長邱奕淦表示，北捷清潔員害怕爭取權益會不續聘，甚至北捷的報告還自誇光淡水線年省5千萬元，「這些省下的錢，就是清潔人員的血汗勞動帶來的成果」，呼籲北捷要將清潔員從外包逐步改自聘。

議員何孟樺提到，監察院2018年就曾要求北捷檢討沒有請廠商併計清潔人員年資的外包契約，至今已過7年，為何北捷持續行政怠惰？議員柳采葳質疑，北捷電子契約範本疑似刻意規避北市府勞務契約，因年資併計有列入勾選欄目，但北捷卻採「不勾選」，代表北捷就是不願給。

台灣勞動派遣產業工會提出三訴求，包括北捷應立即清查並公開全體清潔員年資；第二，與廠商契約要納入原年資併計；第三，籲北捷提方案及時程，將清潔員收回自雇。

北捷表示，清潔人員勞務工作為按時計酬計價，工作年資滿6個月可有3天特休、滿1年有7天特休、滿2年有10天特休、滿3年有14天特休，若廠商連續得標，年資特休可延續計算；若廠商未連續得標，於年度終了或契約屆期時，會針對未休畢特休時數結算，發給對應薪資，並監督廠商確實執行，並精進契約管理監督機制。