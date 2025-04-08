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毛蟹夜歸魚群洄游 專家：碧潭堰魚道是成功示範

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局指出，自碧潭堰魚道於2022年完工啟用以來，已記錄多達63種魚類、10種蝦蟹類。圖／新北市水利局提供
新北市水利局指出，自碧潭堰魚道於2022年完工啟用以來，已記錄多達63種魚類、10種蝦蟹類。圖／新北市水利局提供

春雨一到，新店溪水暖生機動，碧潭堰魚道迎來大批魚群洄游、毛蟹夜間現身，生態活力明顯回升。清華大學榮譽退休教授曾晴賢指出，魚道設計成功，魚兒「賞光」洄游已成常態，加上AI監測持續記錄、毛蟹專用攀爬繩索等設計，顯示碧潭堰已是都市河川生態修復的重要典範。

曾晴賢表示，從近年水利署、環境部及新北市府水利局的生態監測資料可以發現，新店溪的魚種與數量大幅增加，顯示整體環境條件逐漸改善，「能讓這麼多洄游性物種回來，是河川生態走向正向發展的重要指標。」

除了魚種變多，監測影像也頻繁捕捉到大型魚群洄游畫面。曾晴賢指出，這些魚類不僅數量可觀，個體狀況也相當健康，代表棲地條件穩定適宜。「更令人驚喜的是，小香魚苗已經重新出現在魚道附近，這是香魚族群逐漸復育的好現象。」

過去因碧潭舊橡皮壩未設魚道，洄游性魚類曾一度斷絕，如今新建堰體時納入魚道設計，則成為翻轉的契機。曾晴賢指出，設計時特別從多樣水族角度思考，創造適合多種魚類利用的洄游通道，同時也參考國內外成功案例，提升工程的生態友善程度。碧潭堰魚道的成功，也讓外界重新認識「都市型河川」有條件恢復自然生態的可能性。

值得一提的是，為協助毛蟹洄游，水利局在魚道中特別加裝繩索設計，提供夜間出沒的毛蟹爬行輔助。曾晴賢說，這類設施在新竹頭前溪、南投濁水溪等地已有應用經驗，實證效果良好。根據水利局觀察，每年春季有數萬隻毛蟹沿繩索逆流而上，形成壯觀景象。

不只通行設計，毛蟹洄游也需要穩定的水流、合適濕度與隱蔽空間等自然條件。曾晴賢指出，毛蟹晝伏夜出，會選擇夜晚時段行動，因此沿岸的棲地品質同樣關鍵，「要讓毛蟹能上來，不只是設繩子而已，整體環境的營造才是根本。」

新北市也導入AI魚道影像監測系統，長期蒐集魚類活動數據，補足過去人工定期觀察的限制。曾晴賢指出，「透過AI系統，我們能清楚掌握魚類溯河的時間、頻率、日夜差異等資訊，對後續保育工作與工程調整都非常有幫助。」

曾晴賢強調，碧潭堰的案例已經證明，只要設計得宜、環境到位，魚兒與毛蟹都會「賞光」洄游。「很多人以前都懷疑魚道有沒有用，碧潭的成功可以說是最好的答案。」

新北市水利局指出，自碧潭堰魚道於2022年完工啟用以來，已記錄多達63種魚類、10種蝦蟹類。記者張策／攝影
新北市水利局指出，自碧潭堰魚道於2022年完工啟用以來，已記錄多達63種魚類、10種蝦蟹類。記者張策／攝影
清華大學榮譽退休教授曾晴賢指出，這些魚類不僅數量可觀，個體狀況也相當健康，代表棲地條件穩定適宜。記者張策／攝影
清華大學榮譽退休教授曾晴賢指出，這些魚類不僅數量可觀，個體狀況也相當健康，代表棲地條件穩定適宜。記者張策／攝影
清華大學榮譽退休教授曾晴賢指出，魚道設計時特別從多樣水族角度思考，同時也參考國內外成功案例，提升工程的生態友善程度。記者張策／攝影
清華大學榮譽退休教授曾晴賢指出，魚道設計時特別從多樣水族角度思考，同時也參考國內外成功案例，提升工程的生態友善程度。記者張策／攝影
除了魚類，碧潭堰夜間也觀察到大量毛蟹出沒。圖／新北市水利局提供
除了魚類，碧潭堰夜間也觀察到大量毛蟹出沒。圖／新北市水利局提供
除了魚類，碧潭堰夜間也觀察到大量毛蟹出沒。圖／新北市水利局提供
除了魚類，碧潭堰夜間也觀察到大量毛蟹出沒。圖／新北市水利局提供
為協助毛蟹洄游，水利局在魚道中特別加裝繩索設計，提供夜間出沒的毛蟹爬行輔助。圖／新北市水利局提供
為協助毛蟹洄游，水利局在魚道中特別加裝繩索設計，提供夜間出沒的毛蟹爬行輔助。圖／新北市水利局提供

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