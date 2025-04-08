台北市長蔣萬安提5策略防關稅衝擊 藍議員籲中央快出面統籌

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
美國總統川普日前宣布對台課徵32%對等關稅，台北市長蔣萬安今提出五點策略，包括建立中小企業產業需求意見整合平台、資金協助方案，國民黨議員秦慧珠指出，政策方向具可行性，但呼籲中央還是應盡速出面統籌，召集全台各縣市首長開會，研商一致性對策。圖／取自蔣萬安臉書
美國總統川普日前宣布對台課徵32%對等關稅，台北市長蔣萬安今提出五點策略，包括建立中小企業產業需求意見整合平台、資金協助方案，國民黨議員秦慧珠指出，政策方向具可行性，但呼籲中央還是應盡速出面統籌，召集全台各縣市首長開會，研商一致性對策。圖／取自蔣萬安臉書

美國總統川普日前宣布對台課徵32%對等關稅，台北市長蔣萬安今提出五點策略，包括建立中小企業產業需求意見整合平台、資金協助方案；弱勢勞工族群協助及企業拓展多元市場等。國民黨議員秦慧珠指出，政策方向具可行性，但調整關稅政策的主導權與資源仍掌握在中央政府，呼籲中央盡速出面統籌，召集全台各縣市首長開會，研商一致性對策。

秦慧珠表示，面對未來可能出現的失業潮與減班休息情形，市府雖有一定能力提供輔導與協助，例如勞動諮詢、職訓課程、短期津貼等措施，但從制度層面而言，負責失業補助、薪資支持、就業轉銜等核心業務仍為中央勞動部，中央政府應擴大因應規模與資源投入，如同2020年新冠疫情期間針對產業停擺所採取全國性應變措施。

秦慧珠說，台灣若欲在國際關稅談判中爭取公平待遇，應具備清晰的立場與條件，尤其具競爭力與不可取代性的產業優勢提出具體談判策略，強化與他國互惠的基礎。她表示，這部分屬於服務貿易與經濟談判層級的事務，市府無法主導，必須由中央政府統一對外發聲與談判。

秦慧珠也提到，目前台灣產品輸美的平均關，遠高於日、韓，這樣的待遇明顯不公平，因台灣與日韓同屬技術密集型與資本密集型產業國家，並非如東南亞國家以勞力密集產業為主，美方不應在相同產業結構下對台採取相對嚴苛的關稅政策，呼籲政府應透過正式外交或經貿談判管道，嚴正向美方表達我方關切，爭取關稅待遇合理化。

秦慧珠指出，市府可以在地方層級初步輔導，提供企業轉型資源整合、技術升級資訊、媒合合作平台等，但若要有效協助全市數千家廠商調整方向，仍須中央政府提供全面性政策配套與預算支持，建議中央應建立跨部會整合平台，將經濟部、勞動部、科技部、財政部等相關單位納入協調體系，配合地方政府的實務需求進行政策設計與資源分配。

秦慧珠強調，中央政府應擔起主導責任，除與立法院各黨團密切溝通政策方向外，更應立即召集六都與全台二十二縣市首長召開聯席會議，就產業衝擊評估、勞工權益保障、財政支援措施與國際談判策略等議題進行全面討論，務求建立一致政策基礎與明確執行機制，唯有中央與地方政府協調一致、共同面對，方能有效降低加徵關稅對國內產業與勞動市場所帶來的衝擊。

勞動部 失業 秦慧珠

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