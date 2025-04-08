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寶可夢牌卡對戰 新北淡水議員兒童節伴孩童動腦拼大獎

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
市議員陳偉杰辦理寶可夢牌卡對戰賽，讓大小朋友可以一起同樂，過一個開心的兒童假期。 圖／紅樹林有線電視提供
市議員陳偉杰辦理寶可夢牌卡對戰賽，讓大小朋友可以一起同樂，過一個開心的兒童假期。 圖／紅樹林有線電視提供

在上週兒童節連假，新北市議員就號召淡水地區的家長與孩童，進行一場歡慶兒童節活動，為了要讓孩子有拼戰精神動動腦思考，市議員陳偉杰與國花葉金枝文教基金會及貓腳印淡水店合作，舉辦寶可夢PTCG牌卡大對戰遊戲，並且這場比賽還會有許多豐富獎品吸引許多家長帶著孩子來體驗參與。

新北市議員陳偉杰表示，其實自己也有與家中的孩子在玩寶可夢牌卡對戰遊戲，發現透過現在孩童之間最流行的主題遊戲，更能夠提高孩子參與意願，寶可夢牌卡遊戲需要思考組合，因此也可以讓孩童動動腦，跟著家長與孩子一起益智，遠離3C手機平板。

藉由這樣的活動不僅可以讓小朋友們遠離3C產品帶來的潛在傷害，還能提升大腦思考力、反應力及邏輯能力，更能增進親子間的互動，這次兒童節活動遊戲，比賽冠軍組可以獲得寶可夢遊戲相關獎品組合，讓孩子帶回家，透過現在孩童最喜愛的寶可夢桌遊牌卡遊戲，讓大小朋友可以一起同樂，過一個開心的兒童假期。

寶可夢 淡水

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