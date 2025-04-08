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親子勇闖歡樂島 議員攜手新北淡水福容大飯店慶兒童節
為了要讓小朋友在兒童節連續假期留下滿滿的歡樂回憶，新北市議員鄭宇恩上週攜手淡水福容大飯店，在親子體能館舉辦「宇您一起勇闖歡樂島活動」，邀請爸爸、媽媽帶著孩子來參加，並且補助孩童門票，1人只要百元，就可以入場，讓孩子過一個開心的兒童節。
市議員鄭宇恩表示，淡水福容大飯店親子體能館，不僅是設備非常豐富齊全，也很安全，在室內有攀爬迷宮、爬行區、棒棒糖平衡木、彈跳床、阿熊溜滑梯、彩色遊具池區等，適合12歲以下兒童的體能式設施，很適合小朋友盡情玩樂。家長就表示，第一次帶孩子來這裡玩樂，以這樣的門票就可以玩到這麼多也認為非常划算。
今年趁著兒童節，和福容大飯店共同合作，推出兒童節活動，每位小孩只需要100元，就能在裡頭暢玩1.5小時，可說是非常划算，就有家長特別帶著孩子從三芝來到淡水，表示孩子玩的非常開心，家長也很放心。新北市議員鄭宇恩表示，在活動現場每位小朋友都相當開心，不只是讓孩子可以開心玩樂，也增進親子關係。
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