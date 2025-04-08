台北市長蔣萬安提4方向迎對等關稅 藍指可行綠籲挺中央

美國將徵對等關稅，台北市長蔣萬安今天提「爭取區域性公平競爭條件」4大因應方向。藍營北市議員認為，對策具可行性；綠營議員呼籲，蔣萬安應與朱立倫力挺中央對外談判。

美國總統川普宣布對台灣開徵32%對等關稅。蔣萬安今天主持市政會議時指出，台灣是一個出口導向的國家，美國關稅政策對台衝擊遠超過大多數國家，因此提出4大因應方向，包括關注勞動權益、指出台灣向美採購而未被計算的項目、爭取區域性公平競爭條件、從地方政府做起。

對此，國民黨台北市議員秦慧珠下午透過新聞稿表示，蔣萬安所提對策方向具有可行性，有助於因應北市可能面臨的產業衝擊與勞工困境。

秦慧珠指出，但整體關稅政策的主導權與資源仍掌握在中央政府，應由中央出面統籌，並儘速召集全國各縣市首長開會，研商一致性對策，整合中央與地方力量，共同因應可能發生的經濟與社會問題。

她表示，中央政府應擔起主導責任，除與立法院各黨團密切溝通政策方向外，更應立即召集六都與全國縣市首長召開聯席會議，就產業衝擊評估、勞工權益保障、財政支援措施與國際談判策略等議題進行全面討論，才能有效降低加徵關稅對國內產業與勞動市場所帶來的衝擊。

對於外界質疑蔣萬安是否越俎代庖、凌駕中央職權之嫌，秦慧珠認為，蔣萬安是看到問題且立即採取行動。

民進黨台北市議員何孟樺在臉書（Facebook）發文指出，川普公開表示並無暫緩「對等關稅」上路的意圖；川普的高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）也稱「對等關稅」只是修正貿易體系錯誤的第一步，這證明總統賴清德所宣示的透過談判全力爭取改善對等關稅等5大策略方向正確。

另外，白宮國家經濟會議主席哈塞特（KevinHassett）也證實，已收到台灣談判的聯繫。何孟樺認為，這都是中央政府努力的明證。

何孟樺表示，川普政府仍未公開表示願為了談判而暫緩「對等關稅」上路，對各國來說都是最為糟糕的情境，對台灣當然也是。但此時此刻，蔣萬安與桃園市長張善政仍在糾結談判目標與時程，完全是無關緊要的政治口水。

她指出，蔣萬安除現有的產業貸款，是否還會加碼，另根據去年台北市稅捐稽徵處決算書，北市去年超徵新台幣34.5億元稅收，是否也會全數投入此次支持方案；今天市政會議通過的追加減預算，毫無提及任何關稅應對的追加內容，若要增加預算會如何進行。

何孟樺認為，針對上述具體內容，蔣萬安遲未說明，呼籲若真的願意團結對外，蔣萬安就應與國民黨主席朱立倫一起公開宣示願意作中央政府的後盾，支持全力對外談判。

賴總統宣示的5大策略方向，分別是透過談判，全力爭取改善對等關稅；提出產業支持計劃；提出中長期經濟發展計劃；台灣加1，也就是台灣加美國的新布局；開啟產業傾聽之旅。