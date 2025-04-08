新北汐止區湖光里辦老人共餐 觀天下捐加菜金響應

汐止區的湖光里，為了鼓勵長輩們多走出來動一動，也能少煮一頓飯，每個月辦兩次共餐，並且在吃飯前都會安排一些桌遊、動健康課程，為了響應照顧長輩回饋地方，今(8)日，觀天下有線電視公司特地捐贈加菜金，希望老人共餐能夠長久辦下去。

汐止區湖光里共餐，在吃飯前也安排多元課程，一開始是五行健康操，讓身體暖暖身，四肢動一動，除了動健康，還有桌遊益智遊戲，長輩兩兩對決，雙手分球，看誰分的快，有趣的遊戲，也讓他們動手又動腦。

緊接著就是當天的重頭戲老人共餐，為了進一步支持長輩共餐活動的發展，今天觀天下有線電視公司總經理黃清波特地來關心長輩，並且送上加菜金，里長杜金泉也頒發感謝狀表示感謝。

湖光里長杜金泉表示，感謝觀天下帶來加菜金，支持共餐活動，未來會繼續辦下去，鼓勵長輩多多走出來，尤其在吃飯前還會安排一些活動課程，有娛樂活動也有健康操，帶著長輩多元學習。

觀天下有線電視公司總經理黃清波指出，很高興今天來參加湖光里的活動，並且代表公司帶了1萬元的加菜金捐贈，讓里民可以吃到更好的餐，長輩齊聚一堂更歡樂，還有在去年也跟杜里長合辦「新北大導演影像製作營」，今年也可以再辦，讓更多里民來參與。