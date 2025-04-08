新北汐止樟樹二路積水濺濕民眾 六月做截水井改善

汐止區樟樹二路涵洞，長期以來因為排水不良，只要下大雨，路面就會積水，車子經過濺起的水花，把民眾濺的全身濕，引起民怨，在幾次會勘，都沒有獲得改善，最近又有民眾被噴的一身濕，所以新北市議員張錦豪服務處就再度召集相關單位人員現場會勘，討論決定六月底施作截水井改善。

山光里長陳永松指出，去年會勘就有說要改善，結果都沒來施作，最近就有民眾在汐止集團PO出來自己走路經過，被噴的一身濕的情形，所以新北市議員張錦豪服務處就再度找了相關單位人員現場會勘，明明早就要做的改善工程，卻遲遲不做，這次討論後，公所將做截水溝，預計6月完成，另外涵洞內也會重新粉刷，提高亮度，希望這次能真的解決，不要再讓里民住戶，下雨天積水，又被噴的一身濕。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍提到，在之前已經會勘過涵洞積水問題，這次再辦理會勘，討論結果是在6月以前，由汐止區公所負責施作，在涵洞口施作格柵截水井，將水往路側排水溝排，並且進一步疏通排水系統，至於涵洞上方有漏水的情況，也要求市府養工處接續進行處理改善，並且針對油漆剝落做進一步美化。