新北瑞芳黃博館「礦山講堂」開放報名 探索水金九的奧秘

九份、金瓜石及水湳洞是臺灣重要產金地，百年來的採礦史累積了豐富多元的地方知識。黃金博物館為推廣水金九金銅礦業文化資產價值，規劃「礦山講堂」系列講座，從地質、生態到文化歷史各個層面，帶領民眾深度探索礦山的奧秘。

黃金博物館館長林文中表示，水金九以礦業開採聞名，百年來的開採歷史下，累積了豐富的礦業文化、聚落人文故事、以及特殊的地質生態，整座礦山就像一座教材豐富的天然教室。黃金博物館推出「水金九礦山學」地方知識學系統，每年透過「礦山講堂」，邀請地質、生態、文化等不同領域的講師帶來生動演講與工作坊，在民眾心中描繪出水金九礦山的立體輪廓。

今年共安排5大講題：4月份工作坊，帶民眾透過iNaturalist生態公民科學家平台，從日常生活中記錄身邊所見動植物；5月份講座，透過故宮的實際案例，認識如何用科學方法解析文物的真實身分；7月份工作坊，透過地質學家之眼，層層剖析基隆火山群的形成過程；8月份講座，由臺灣戰俘營紀念協會會長，親自為民眾講述二戰期間金瓜石戰俘營的辛酸血淚；9月份講座，則帶民眾探索金瓜石以外可能的藏金寶地，聆聽臺灣金礦業晚期探勘的精采冒險。