強化防災應變 新北市府秘書長視察三芝防汛整備工作

汐止區樟樹二路涵洞，長期以來因為排水不良，只要下大雨，路面就會積水，車子經過濺起的水花，把民眾濺的全身濕，引起民怨，在幾次會勘，都沒有獲得改善，最近又有民眾被噴的一身濕，所以新北市議員張錦豪服務處就再度召集相關單位人員現場會勘，討論決定六月底施作截水井改善。

2025-04-08 19:57