強化防災應變 新北市府秘書長視察三芝防汛整備工作
每年5至11月為汛期與颱風季，為了強化各項防救災準備工作，新北市政府秘書長邱敬斌帶領水利局、工務局等相關單位，於防汛期即將來臨前，前往三芝區檢視防汛整備情形，並實地視察防災演練，確保應變機制運作順暢，將災害風險降至最低。
新北市政府秘書長邱敬斌表示，近年來全球氣候變遷導致極端降雨頻繁發生，這次特別來到去年受山陀兒颱風後雨災重創的三芝區，除了實地視察演練，更加也巡查日前風災後，各災點的復建工程進度，並且強調防災不僅要「防患未然」，更要「迅速復原」，以確保當地居民的安全與生活品質。
三芝區長賴小萍說，這次的災害應變演練，模擬高強度降雨導致區內積淹水的應變措施，演練情境包含「成立災害應變中心」、「降雨預警及災情巡查」、「劃定警戒區及封閉作業」、「交通管制」及「淹水消退後清理重建」等項目，展現公私協力、積極備戰的決心，特別感謝秘書長與市府各局處及民間企業的協力，讓演練順利完成，並且藉此提升整體防災意識，未來當災害來臨時就能夠即時應變，大家並肩一起守護家園。
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